أولمبياد طوكيو 2020.. فريال أشرف تضمن الميدالية الخامسة لمصر

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تصدرت فريال أشرف، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، مجموعتها بعد الفوز بـ3 مباريات، والتأهل إلى نصف النهائي.

وفازت فريال في أولى مبارياتها على بطلة الصين بنتيجة (4-0).

وفي المباراة الثانية فازت فريال على لاعبة سويسرا بالأفضلية بنتيجة (3-3)

بينما خسرت فريال في ثالث مباراياتها ضد بطلة إيران بنتيجة (9-7) بعد مباراة قوية وأداء رائع من البطلة المصرية.

وأخيرًا فازت بالأفضلية على بطلة الجزائر في رابع مبارياتها بعد التعادل السلبي، لتتصدر مجموعتها وتضمن التأهل إلى نصف النهائي.