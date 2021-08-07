أولمبياد طوكيو 2020.. فريال أشرف تضمن الميدالية الخامسة لمصر

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تصدرت فريال أشرف، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، مجموعتها بعد الفوز بـ3 مباريات، والتأهل إلى نصف النهائي.
وفازت فريال في أولى مبارياتها على بطلة الصين بنتيجة (4-0).
وفي المباراة الثانية فازت فريال على لاعبة سويسرا بالأفضلية بنتيجة (3-3)
بينما خسرت فريال في ثالث مباراياتها ضد بطلة إيران بنتيجة (9-7) بعد مباراة قوية وأداء رائع من البطلة المصرية.
وأخيرًا فازت بالأفضلية على بطلة الجزائر في رابع مبارياتها بعد التعادل السلبي، لتتصدر مجموعتها وتضمن التأهل إلى نصف النهائي.