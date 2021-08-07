طبيب مصري حاول قتل زوجته البريطانية بجلسة طرد أرواح: بسم الله.. الله أكبر

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب مصري بتهمة التسبب في تسمم زوجة المقيمة في إنجلترا أثناء ممارسة سلسلة من شعائر طرد الأرواح «الرقية الشرعية» على جسدها، تم القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق وهو الآن يخضع للمحاكمة.

قالت التحقيقات ان طبيب تخدير مصري يدعي حسام متولي 61 سنة طبق شعائر خطيرة تحت ذريعة «الرقية الشرعية» زوجته كيلي ويلسون بمنزل الزوجين الكائن في غريمبسي بإنجلترا، مما تسبب في نقلها إلى المستشفي في حالة خطيرة.

خضع الطبيب المصري حسام امام محكمة شيفيلد وسط انجلترا، وقال ان زوجته كانت تعاني من فشل في العديد من أعضائها الحيوية في الفترة الأخيرة بسبب حقنها بمواد مخدرة، وجهه أعضاء هيئة المحلفين 8 تهم ضد الطبيب المصري في قتل زوجته، منها حقن المجني عليها بمادة ضارة والاحتيال والنصب باستخدام طرق غير مشروعه في علاج المرضي.

وعلمت المحكمة خلال محاكمة المتهم التي استمرت 8 اسابيع أن الطبيب المصري يعمل طبيب تخدير بدائرة الصحة البريطانية وأخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة وأنه كان يعتقد أن ويلسون زوجته مسكونة بالأرواح والجن فقررت يعالجها بالرقعة الشرعية.

وكان المتهم يعتقد أن أرواحا شريرة تلبست شريكة حياته، فقرر التخلص منها بتلاوة القرآن ودهن جلدها بالمياه المقدسة والزيوت، وعلمت المحكمة ان الطبيب المتهم أجرى عليها 250 من الشعائر، وانه سجل عددا من التسجيلات على مدار 4 سنوات ابتداء من عام 2016.

واستمعت المحكمة هيئة المحلفين 300 مقطع مسجل، سمع فيها المتهم وهو يردد «بسم الله.. الله أكبر» بينما كان يحقن زوجته ببعض السوائل، وظهر في إحدى المقاطع متولي وقد يقيد ويلسون زوجته برباط أسود ثم ردد بعض التمائم وبدا أنه يتحدث إلى جنية تدعى ماغدولينا، ويسأل زوجته إن كانت شعرت بها، ثم وردد كثيرا عبارة «بسم الله. إذهبي إليهم في رأسك».

واستمع المحكمة إلى شهادة أحد رجال الدين الإسلامي في الواقعة الذي أكد إن الرقية الشرعية شيء معروف ومستخدم لكن دون استخدام التخدير.كانت الأجهزة الأمنية في إنجلترا ألقت القبض على الطبيب المصري بعد أن دخلت زوجته ويلسون الإصابة بذبحة صدرية مما تطلب نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة، وجدت الشرطة كمية كبيرة من المخدارت في منزل المتهم، بينها كيتامين وبروبوفول.

وبعد إصدار الحكم على الطبيب المصري أكد القاضي المحكمة إنه لم يصادف قضية بهذه الغرابة، وقالت نحن امام مجرما خطير.، وكان متولي قد أنهى دراسته للطب في القاهرة وبعدها انتقل للعمل في السعودية ثم سافر إلى بريطانيا ويمارس مهنته الطب فيها، ثم التقى بالسيدة ويلسون 33 سنة، والتي كانت تعمل ممرضة متدربة في المستشفى التي يعمل بها ثم تزوجها عام 2015 انتقلت للإقامة معه في شقته.