«أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة الخامسة من لحوم «صكوك الأضاحي» (صور)

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قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إن المديرية تسلمت، أمس، الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي للعام 2021، بواقع ٢ طن، لترتفع الحصيلة الإجمالية من حصة الإسكندرية من لحوم الصكوك إلى 18 طنا.

وترأس «خشبة» وفداً ضم عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، للإشراف على توزيعها في أنحاء محافظة الإسكندرية على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تسليمها لإدارات (شرق- الرمل- وسط).

وشدد «خشبة» على الالتزام بتعليمات الوزارة في عملية التوزيع، من بينها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع جميع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

"أوقاف الاسكندرية" تتسلم الدفعة الخامسة من لحوم "صكوك الأضاحي" .. والحصيلة ترتفع لـ 18 طن (صور)

"أوقاف الاسكندرية" تتسلم الدفعة الخامسة من لحوم "صكوك الأضاحي" .. والحصيلة ترتفع لـ 18 طن (صور)

"أوقاف الاسكندرية" تتسلم الدفعة الخامسة من لحوم "صكوك الأضاحي" .. والحصيلة ترتفع لـ 18 طن (صور)