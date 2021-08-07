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مقتنيات ملوك الأسرة العلوية تنافس باستفتاء «أنت من تقرر» بمتحف المجوهرات الملكية (صور)

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في تقليد شهري ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الاثار في الإسكندرية، تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور .

ويتنافس هذا الشهر 3 قطع من مقتنيات الأسرة العلوية، للحصول على أعلى الأصوات ليطلق على القطعة المختارة قطعة شهر أغسطس لعرضها في المتحف للجمهور خلال شهر سبتمبر بالمجان، وذلك من خلال عملLike للصورة أو تعليق comment برقم الصورة، ليتم اختيار القطعة الفائزة من مقتنيات متحف المجوهرات الملكية.

وشملت الاستفتاء، القطعة الاولى عبارة عن 37 سبعة وثلاثون مشعلاً من الذهب، كل منها على شكل قنينة مركب في فوهتها شريط (فتيل) اشتعال وعلى محيطها الخارجى مركب تاجان ملكيان من الذهب متقابلان ومتماثلان في الشكل والحجم مثبت بقاعدة القنينة إبرة دبوس من الذهب للتثبيت، وكل أجزاء المشعل من الذهب والمشاعل السبعة والثلاثون متماثلة، وهى من مقتنيات الملك فاروق الأول، استخدمت في مراسم حفل جلوسه على عرش عام 1937 .

والقطعة الثانية عبارة عن شطرنج مكون من اثنين وثلاثين قطعة من حجر الزمرد منحوتة بهيئة قطع الشطرنج، ست عشرة قطعة منها من جدار الزمرد الفاتح والست عشرة الأخرى من جذر الزمرد الغامق، جميعها لها علبة مكسوة من الخارج بالقطيفة الزرقاء ومن الداخل بالشمواه ومقسمة إلى قسمين كل قسم يضم ستة عشر تجويفًا لحفظ قطع الشطرنج بداخلها، وهو من مقتنيات الملك فاروق الأول.

وجاءت القطعة الثالثة عبارة عن مسبحة مكونة من (99) تسع وتسعين حبة ياقوت أبيض مثقوبة وملضومة بخيط ولها شاهدان ومئذنة من الذهب وللمسبحة شرابة من أسلاك الفضة المطلية بالذهب تنتهي بحبة من المرجان، وهي من مقتنيات الملكة فريدة (صافيناز ذو الفقار).

بـLike أو comment .. مقتنيات ملوك الأسرة العلوية تنافس باستفتاء "أنت من تقرر" فى متحف المجوهرات الملكية (صور)
بـLike أو comment .. مقتنيات ملوك الأسرة العلوية تنافس باستفتاء "أنت من تقرر" فى متحف المجوهرات الملكية (صور)
بـLike أو comment .. مقتنيات ملوك الأسرة العلوية تنافس باستفتاء "أنت من تقرر" فى متحف المجوهرات الملكية (صور)
بـLike أو comment .. مقتنيات ملوك الأسرة العلوية تنافس باستفتاء "أنت من تقرر" فى متحف المجوهرات الملكية (صور)

المصرى اليوم

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