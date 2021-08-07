فنون وأهازيج.. ثاني "كروز" تصل ينبع متزيّنة بالسياح و"الخطيب" يتجوّل

★ ★ ★ ★ ★

رحلة زار فيها "التاريخية" مؤكدًا سعادته وقال: موقع متميز ومهوى الغوص

وصلت، مساء أمس الجمعة، ميناء ينبع التجاري سفينة الكروز في ثاني رحلة كروز لمحافظة ينبع وعلى متنها السياح، وسط منظومة متكاملة من التجهيزات البحرية والتشغيلية؛ حيث استقبلت المنطقة التاريخية بالمحافظة سياح السفينة ‏بالترحيب وبفعاليات من الفن الينبعاوي الأصيل والتراث القديم، وأداء بعض الأهازيج والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة لوصول الكروز والتعرف على التراث الينبعاوي الأصيل.

كما قام وزير السياحة أحمد الخطيب ومرافقوه بجولة بالمنطقة التاريخية، تخللتها عروض شعبية؛ وذلك ضمن زيارته للمنطقة التاريخية بالمحافظة على متن السفينة كروز مساء أمس الجمعة، رافقه في جولته محافظ ينبع سعد السحيمي شملت الجولة سوق الليل ومسجد السنوسي والشونة ودكاكين الحرف اليدوية والكدادة وأيام زمان والمطاعم الشعبية.

وشاهد الوزير "الخطيب" العروض ثلاثية الأبعاد والفنون الشعبية ذات الطابع الينبعاوي الأصيل، والتي حظيت بإقبال وتفاعل كبير من الزوار والسياح الذين استمتعوا بالطرب الينبعاوي الأصيل ونالت استحسان الحضور.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "سعدت بزيارة ‎ينبع إحدى محافظات المدينة المنورة لؤلؤة البحر الأحمر ومقصد السياح وهواة الغوص؛ لموقعها المتميز على ساحل ‎البحر الأحمر، وتستعد الآن لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم ليستمتعوا بجمال طبيعتها وحسن ضيافة أهلها ممن امتهنوا صناعة السياحة وأتقنوها عبر العصور".

وقال المرشد السياحي عيسى عشي، الحاصل على جائزة المركز الثاني لأفضل مرشد سياحي بالمملكة لعام 2020: "تشرفت بأن أكون المرشد السياحي المرافق لجولة وزير السياحة أحمد الخطيب والأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة، بحضور محافظ ينبع سعد السحيمي، ومدير فرع هيئة التراث بينبع سامر العنيني بالمنطقة التاريخية، التي شملت سوق الليل ومسجد السنوسي والشونة ودكاكين الحرف اليدوية والكدادة وأيام زمان والمطاعم الشعبية وممر الورود وفرقنا، كما شاهد العروض ثلاثية الأبعاد والفنون الشعبية ذات الطابع الينبعاوي الأصيل وتفاعل معها وشاركهم في أدائها".

يُذكر أن ينبع تعد من الوجهات السياحية ومقصدًا للسياح وهواة الغوص؛ لموقعها المتميز على الساحل الغربي؛ حيث تمتلك مكانًا مميزًا لما تزخر به من مميزات عدة، وموقعها الاستراتيجي على الساحل الغربي، وتتميز بأصولها التاريخية، وتحظى بوجود العديد من الخيارات والوجهات السياحية المتعددة التي تلبي رغبات الزوار والسياح والمتنزهين، وهو ما يجعلها مقصدًا طوال فترة فصول السنة، وتشهد تلك الوجهات السياحية إقبالًا من الأهالي والزوار؛ نظرًا لما تشتهر به ينبع من واجهات بحرية، وكذلك حدائق ومنتزهات على أعلى المواصفات تتوفر فيها جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية.

كما تعد محافظة ينبع إحدى أهم الوجهات السياحية على البحر الأحمر؛ فقد أصبحت المنطقة التاريخية وشواطئ وشرم وواجهتها البحرية تكتظّ بالأهالي والسياح والزائرين؛ حيث تتميز بشواطئها الرملية الجميلة؛ لما تحتويه من طبيعة وشواطئ ومقومات سياحية هائلة وبيئة بحرية غنية بالشعب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة، بينما تحفل أعماق البحر بعالم مثير وجذاب للكائنات البحرية المتنوعة، إضافة إلى الشعب المرجانية الطبيعية.

وتشهد تلك الشواطئ والشرم إقبالًا منقطع النظير من السياح والزوار صيفًا وشتاء؛ للاستمتاع بالأجواء البحرية الرائعة، وأشهر الشواطئ الجميلة شاطئ كورنيش ينبع والشرم والواجهة البحرية وشاطئ الشباب، والحدائق الشاطئية كحديقة الصبح وجزيرة النورس والبحيرة الصناعية بينبع الصناعية، والتي باتت مكانًا مفضلًا للزوار والقاصدين للهدوء والراحة والاستجمام؛ لما وهبها الله من جمال ساحر وطبيعة فاتنة وإمكانيات وبنى تحتية.