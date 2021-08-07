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أولمبياد طوكيو 2020.. فريال أشرف تقترب من ميدالية في الكاراتيه

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أولمبياد طوكيو 2020.. فريال أشرف تقترب من ميدالية في الكاراتيه أولمبياد طوكيو 2020.. فريال أشرف تقترب من ميدالية في الكاراتيه

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حققت فريال أشرف، لاعبة الوطني للكاراتيه، فوزًا بأولى مباراياتها بدور المجموعات في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.

إذ فازت فريال على بطلة الصين بنتيجة (4-0).

وفي المباراة الثانية فازت فريال على لاعبة سويسرا بالأفضلية بنتيجة (3-3)

بينما خسرت فريال في ثالث مباراياتها ضد بطلة إيران بنتيجة (9-7) بعد مباراة قوية وأداء رائع من البطلة المصرية، وتحتل فريال المركز الثاني في مجموعتها حتى الان.

ومن المقرر أن تواجه فريال بطلة الجزائر في اخر مباراة لها بدور المجموعات، وفي حال الفوز تتأهل رسميًا وتضمن ميدالية أولمبية لمصر.

المصرى اليوم

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