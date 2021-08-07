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لحظة بلحظة .. منتخب لكرة اليد (0)-(0) إسبانيا

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لحظة بلحظة .. منتخب مصر لكرة اليد (0)-(0) إسبانيا لحظة بلحظة .. منتخب لكرة اليد (0)-(0) إسبانيا

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يدخل منتخب الأول لكرة اليد في صدام عنيف مع نظيره منتخب إسبانيا في المباراة التي تجمع المنتخبين على تحديد صاحب الميدالية البرونزية لمنافسات كرة اليد بدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020

تنطلق منتخب مصر لكرة اليد مع إسبانيا يوم السبت الموافق 7-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة وتقدم «المصري اليوم» تغطية مباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

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التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

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BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

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تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2

المصرى اليوم

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