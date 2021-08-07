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غدًا.. استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

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غدًا.. استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية غدًا.. استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

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تستأنف السلطات المصرية، غدًا الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل عدد 5275 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2857 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 2418 مسافرًا.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

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