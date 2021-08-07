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حسام موافي يوضح الفرق بين المرض النفسي والعقلي ()

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حسام موافي يوضح الفرق بين المرض النفسي والعقلي (فيديو) حسام موافي يوضح الفرق بين المرض النفسي والعقلي ()

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كلمة المرض النفسي «بتزعل» المواطن المصري، موضحًا أن هناك فرق كبير بين المرض النفسي والمرض العقلي.

وأوضح الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالة النفسية ممكن أن تأتي على صورة مغص أو صداع أو آلام في المفاصل.

وأضاف موافي، أن جميع الأشخاص عرضة للإصابة بالمرض النفسي حتى ولو كان لديه جميع مقومات الحياة، مؤكدًا أن المرض النفسي لا علاقة له بالحالة الاجتماعية.

واختتم أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني حديثه قائلًا، إن المرض النفسي يتناسب مع الطموح والأمر الذي لم يحقق.

المصرى اليوم

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