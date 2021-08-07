أراد قتل "النساء السعيدات فقط".. شاهد ما حدث في قطار باليابان

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إخلاء مترو طوكيو بعد طعن 10 أشخاص

يبدو أن "السعادة" تثير غضب بعض الناس إلى درجة أنهم قد يرتكبون جريمة قتل، مثلما حدث مع رجل ياباني أراد قتل كل "النساء السعيدات" على متن قطار ركاب في طوكيو، أمس الجمعة.

فقد ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، أن رجال الشرطة اعتقلوا رجلًا يبلغ من العمر 36 عامًا، هاجم عدة أشخاص في قطار ركاب وتمكّن من طعن عدد من الركاب.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الرجل الذي قيل إنه أصاب 10 أشخاص في هجوم بسكين في قطار ركاب في طوكيو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أبلغ الشرطة بأنه استشاط غضبًا عندما رأى نساء "تبدو عليهن السعادة" وأراد قتلهن.

وأضافت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت الرجل في منطقة أخرى من طوكيو بعد أن قام بطعن أشخاص في الهجوم الذي وقع في نحو الساعة 8:40 مساء بالتوقيت المحلي، يوم الجمعة، على قطار على خط أوداكيو في الجزء الغربي من المدينة.

وأصيبت إحدى الضحايا، وهي طالبة جامعية، بجروح خطيرة، بينما أصيب الباقون بجروح أقل خطورة.

وبثّت وسائل إعلام يابانية لحظات إخلاء القطار من الركاب المذعورين، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيف المتهم.

وذكرت صحيفة "سانكي" أن المشتبه به قال للشرطة: "بدأت أشعر منذ نحو 6 سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة. أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس"؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

ونشرت وسائل إعلام أخرى من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية تصريحات مماثلة للمشتبه به.

وتعدّ جرائم العنف نادرة في اليابان، لكن وقعت سلسلة من الهجمات بالسكاكين من قبل مهاجمين غير معروفين للضحايا.

وفي يونيو 2008 دخل رجل بشاحنة خفيفة وسط حشد من الناس في منطقة أكيهابارا الشعبية، ثم قفز من السيارة وبدأ في طعن المارة؛ مما أدى إلى سقوط 7 قتلى.