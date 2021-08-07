أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من صفقة تمويل في الولايات المتحدة الأمريكية

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أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة للتخارج من صفقة تمويل في الولايات المتحدة الأمريكية حققت من خلاله عوائد مجزية لعملائها.

تمت الصفقة في ديسمبر 2018 وذلك ضمن استراتيجية أرزان ثروات لتمويل الاستثمارات العقارية حيث تم تصميم هذه الاستراتيجية لموائمة التغيرات في ظروف السوق ولتلبية حاجات المستثمرين بالحصول على دخل متوقع ومقبول بمخاطر منخفضة.

والجدير بالذكر بأن هذا الاستثمار هو قرض مضمون من الدرجة الأولى مدته ثلاث سنوات لتمويل مشروع Bluejack National وهو مجمع سكني فاخر في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ويضم مشروع Bluejack ملعب الغولف الأول من تصميم لاعب الغولف الشهير Tiger Woods في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقامت أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي للتخارج من هذا الاستثمار الذي حقق عوائد جذابة للمستثمرين خلال فترة الاستثمار التي بلغت سنتين ونصف.

علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

"يسعدنا أننا تمكنا من تقديم المشورة بشأن هذا التخارج الناجح، والذي على الرغم من الاضطراب الشديد الذي نتج عن جائحة كوفيد 19، قد حقق الاستثمار عوائد فاقت توقعات المستثمرين. إن هذا التخارج يؤكد ليس فقط المعايير العالية لشركة أرزان ثروات فيما يتعلق بدراسة وتحليل الاستثمارات العقارية، بل أيضاً التعاون القوي بين أرزان ثروات وإدارة Bluejack الذين تفاعلوا بنزاهة واحترافية عالية أثناء دراسة الحلول المناسبة للتغلب على صعوبات الوباء.

في حين أن الاضطرابات الاقتصادية يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين، فإن أرزان ثروات ستواصل بذل كل جهودها لإيجاد الفرص الاستثمارية الجيدة والحفاظ على ثروة عملائها وحمايتها ، مع تزويدهم بدخل منتظم ومتوقع".