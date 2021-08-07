الحكمة تسجل أداء مالياً وتشغيلياً قوياً وتحسّن توقعات السنة المالية لقطاع الأدوية الجنيسة

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تعلن "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي."، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن نتائجها المرحلية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 حزيران 2021.

وقال سيجي أولافسون، الرئيس التنفيذي لـ "الحكمة": "لقد استفدنا مرة أخرى من مرونة محفظتنا ونشاطنا التصنيعي المرن. وشهد أداؤنا القوي زيادة سنوية قوية في الإيرادات والأرباح التشغيلية، ما يعكس قدرتنا على توليد نتائج إيجابية ضمن ظروف مليئة بالتحديات في السوق. ونواصل الاستفادة من استثماراتنا الرامية إلى إنشاء خط من الأدوية الجديدة. ويعكس التقدم الذي أحرزناه في النصف الأول من هذا العام نظرتنا المحسنة للعام كاملاً. وبالنظر إلى المستقبل، تمنحنا استراتيجيتنا الواضحة وخط منتجاتنا القوي والمرونة التي نتحلى بها، ثقة كبيرة بتحقيق مزيد من النمو وزيادة القيمة لصالح الجهات المعنية بأعمالنا".

وخلال النصف الأول من عام 2021، نمت إيرادات "الحكمة" على مستوى المجموعة بنسبة 7% لتبلغ 1,216مليون دولار أمريكي مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 والذي بلغت إيراداته 1,132 مليون دولار أمريكي، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاع الأدوية الجنيسة والأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة، ومرونة قطاع المحاقين. وقد حققت المجموعة تقدماً ممتازاً لضمان تزويد العملاء بالمنتجات التي يحتاجونها وتوفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم. ونجحت المجموعة في تحقيق ذلك من خلال استراتيجيتها الرامية إلى تقديم المزيد اعتماداً على أساسها القوي، وبناء محفظة تتوقع الاحتياجات الصحية في المستقبل، وتشجيع الموظفين وتمكينهم. وقد أسهمت محفظة "الحكمة" الواسعة ومنشآتها التصنيعية في الاستجابة بسرعة للطلب المتنامي منذ بدء تفشي الوباء.

وشهدت المجموعة نمواً مستمراً في الإيرادات ضمن قطاعات الأعمال الثلاثة. فقد حقق قطاع الأدوية الجنيسة نمواً قوياً في الإيرادات وتحسناً ملحوظاً في هوامش الربح، ما يعكس الطلب الجيد على المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً، ومزيج المنتجات الأكثر ملاءمة، وانخفاض النفقات التشغيلية. ونمت إيرادات قطاع المحاقين العالمي بشكل متوسط عقب أداء قوي واستثنائي في النصف الأول من عام 2020، ما يعكس مرونة محفظة المنتجات. وانخفضت الأرباح التشغيلية لقطاع المحاقين تماشياً مع التوقعات، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى التغير في مزيج المنتجات. وسجل قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة نمواً مضاعفاً في الإيرادات وهوامش محسنة في الأرباح بفضل الأداء القوي ضمن الأسواق الرئيسية.

وفي النصف الأول من عام 2021، ارتفعت الإيرادات الأساسية لقطاع أدوية المحاقين العالمي بنسبة 1% لتبلغ 492 مليون دولار أمريكي (مقارنة بـ 485 مليون دولار أمريكي في عام 2020). وقد ساهمت محفظة أدوية المحاقين في الولايات المتحدة التي تحتوي على 119 منتجاً، والمساهمة المتراكمة من إطلاقات الأدوية الجديدة، في تمكين المجموعة من التعويض جزئياً عن انخفاض الطلب في الولايات المتحدة على المنتجات المستخدمة لعلاج وباء "كوفيد-19" مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. واستفادت المجموعة أيضاً من وجودها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث شهدت طلبًا جيدًا على محفظتها المتنامية وقدراتها التصنيعية. وقد أطلق قطاع أدوية المحاقين ما يصل إلى 44 منتجاً على مستوى العالم، بما في ذلك 9 منتجات في الولايات المتحدة، معتمداً على السجل الحافل في تنفيذ عمليات الإطلاق باستمرار لتحقيق نمو متراكم. وتتوقع المجموعة أن تنمو إيرادات قطاع المحاقين إلى الأرقام الأحادية المتوسطة.

وشهدت المجموعة زيادة قدرها 8% في الإيرادات الأساسية لقطاع الأدوية الجنيسة التي بلغت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام (مقارنة بـ 369 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020). وقد قامت المجموعة بإضافة مزيد من المنتجات إلى محفظة الأدوية الجنيسة وتنويعها، وكان لهذه المنتجات الجديدة مساهمة مهمة في نمو الأرباح. وتتعاون المجموعة مع عملائها، كما تقوم بتسخير مستويات الخدمة المحسنة لديها للمساعدة في تعزيز الطلب وتعويض آثار ازدياد البيئة التنافسية لمنتجات معينة في محفظتها الأساسية. وأطلق قطاع الأدوية الجنيسة أربعة منتجات في النصف الأول من هذا العام. وشمل ذلك إطلاق الدواء الجنيس Advair Diskus® في شهر نيسان، وتشعر المجموعة بالرضا عن مدى تقدم مبيعات هذا الدواء. وأعلنت المجموعة عن اعتماد وإطلاق بخاخ الأنف KLOXXADDOTM (نالوكسون هيدروكلوريد) 8 ملغ، وهو دواء جديد ومهم لعلاج الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية. وتتوقع المجموعة أن تتراوح إيرادات الأدوية الجنيسة بين 810 مليون دولار أمريكي إلى 830 مليون دولار أمريكي للعام كاملاً.

أما بالنسبة إلى قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة، فقد سجل أداء قوياً جداً في النصف الأول من 2021؛ حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 16%-17% بالعملة الثابتة، لتبلغ 319 مليون دولار أمريكي (مقارنة بـ275 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020). وشهدت المجموعة أداء قوياً في أسواقها الرئيسية، وهي الجزائر والسعودية ومصر. ويسهم انتشار المجموعة في 18 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحفظتها الواسعة المؤلفة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة، والمنتجات المبتكرة والمرخصة، في توفير أساس قوي لنموها.

وفي الجزائر، تستفيد المجموعة من قدراتها التجارية المعززة، ومحفظة منتجاتها الواسعة، وحضورها المحلي الطويل الذي يمكّنها من استغلال الفرص المتوفرة في السوق حال بروزها، كما أطلقت الحكمة أول منتج محلي لعلاج الأورام عن طريق الفم في الجزائر. وفي السعودية، شهدت المجموعة طلباً جيداً على عدة منتجات، واستفادت من مرونة عملياتها التجارية والتصنيعية. أما في مصر، تشهد المجموعة طلباً على بعض المنتجات المتعلقة بعلاج وباء "كوفيد-19"، إضافة إلى الأداء الجيد من المحفظة بشكل عام. وثمة أداء قوي أيضاً في السودان التي ارتفعت فيها كميات الإنتاج بشكل كبير مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 عندما واجه السوق انقطاعات شديدة.

وضمن قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة، أطلقت المجموعة 39 منتجاً في أسواقها، وتشهد عودة إلى الظروف الاعتيادية عقب الانقطاعات الحاصلة في إطلاق المنتجات في عام 2020 بسبب الوباء. وعادت فرق المبيعات إلى العمليات المباشرة وجهاً لوجه مع الحفاظ على بعض التفاعل الافتراضي أيضاً. وتتوقع المجموعة استمرار نمو إيرادات هذا القطاع إلى الأرقام الأحادية المتوسطة بالعملة الثابتة.

وتواصل المجموعة بناء شبكتها الواسعة من الشركاء العالميين لتعزيز وصول المرضى إلى الأدوية المميزة. وقامت كذلك بتوسيع اتفاقية الترخيص مع شركة Melinta في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر إضافة دواءين جديدين مضادين للعدوى عن طريق الحقن. وأعلنت كذلك عن ترخيص دواء Combogesic® IV في الولايات المتحدة من شركة AFT Pharmaceuticals، ما يوسع خط مسكّنات الألم غير الأفيونية. ومن خلال هذه الجهود، تسعى المجموعة إلى ضمان إنشاء محفظة من المنتجات التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للمرضى والعاملين في قطاع الرعاية الصحية.