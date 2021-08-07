أخبار عاجلة

أمانة مكة المكرمة تُزيل تعديات على أراضٍ حكومية وتغلق مستودعًا عشوائيًّا -
"بلدي جدة" يناقش خطة دعم البلديات في معالجة التشوه البصري -
أبحاث جراحية محكمة تقود "مجمع الملك فيصل" بالطائف إلى "العالمية" -
سفارة المملكة بنيوزيلندا تنبّه السعوديين برفع حالة الطوارئ بسبب حالة "كورونا" -
اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالاكراة فى مدينة نصر -
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بكفرالزيات -
ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021 -
«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021 -
الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل "للرحيل بكرامة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعوديون الأكثر تفاؤلًا بتعافي بلادهم من جائحة كورونا

Print
السعوديون الأكثر تفاؤلًا بتعافي اقتصاد بلادهم من جائحة كورونا السعوديون الأكثر تفاؤلًا بتعافي بلادهم من جائحة كورونا

السعوديون الأكثر تفاؤلًا بتعافي اقتصاد بلادهم من جائحة كورونا

كشف استطلاع جديد أن السعوديين يأتون في المرتبة الثانية عالميًّا من بين الدول الأكثر تفاؤلًا بشأن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا "كوفيد - 19".

ووفقًا لصحيفة "بزنس تودي" المهتمة بالشؤون الاقتصادية عالميًّا" فإن الاستطلاع الذي أجرته شركة ابوسوس العالمية كشف أن 7% فقط من المواطنين حول العالم يعتقدون أن بلادهم قد تعافى بالفعل.

وأشار التقرير إلى إن 83% من الصينيين يعتقدون أن بلادهم تعافت اقتصاديًّا من جائحة كورونا بالفعل، أو أنها في طريقها للتعافي بشكل تام خلال عام واحد، مقابل 63% من السعوديين و38% من الهنود و38% من الأمريكيين.

ووفقًا للاستطلاع: فإن توفر الوظائف وفتح الأعمال التجارية الجديدة وزيادة السياحة هي العلامات الثلاث الأولى للانتعاش الاقتصادي، تليها البنية التحتية والتغيرات الاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منظمة دولية: تفاقم معاناة أطفال اليمن بسبب تردي أوضاع الاقتصاد

منظمة دولية: تفاقم معاناة أطفال اليمن بسبب تردي أوضاع الاقتصاد

«اقتصادية قناة السويس» تستقبل السفير الهندي لبحث مجالات التعاون

«اقتصادية قناة السويس» تستقبل السفير الهندي لبحث مجالات التعاون

تفشي كوفيد الجديد ينال من ثاني اقتصادات العالم.. هنا مؤشرات نفطية!

تفشي كوفيد الجديد ينال من ثاني اقتصادات العالم.. هنا مؤشرات نفطية!

اقتصادي يكشف أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية

اقتصادي يكشف أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية