السعوديون الأكثر تفاؤلًا بتعافي اقتصاد بلادهم من جائحة كورونا

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كشف استطلاع جديد أن السعوديين يأتون في المرتبة الثانية عالميًّا من بين الدول الأكثر تفاؤلًا بشأن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا "كوفيد - 19".

ووفقًا لصحيفة "بزنس تودي" المهتمة بالشؤون الاقتصادية عالميًّا" فإن الاستطلاع الذي أجرته شركة ابوسوس العالمية كشف أن 7% فقط من المواطنين حول العالم يعتقدون أن اقتصاد بلادهم قد تعافى بالفعل.

وأشار التقرير إلى إن 83% من الصينيين يعتقدون أن بلادهم تعافت اقتصاديًّا من جائحة كورونا بالفعل، أو أنها في طريقها للتعافي بشكل تام خلال عام واحد، مقابل 63% من السعوديين و38% من الهنود و38% من الأمريكيين.

ووفقًا للاستطلاع: فإن توفر الوظائف وفتح الأعمال التجارية الجديدة وزيادة السياحة هي العلامات الثلاث الأولى للانتعاش الاقتصادي، تليها البنية التحتية والتغيرات الاجتماعية.