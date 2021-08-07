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"الأرصاد": أمطار رعدية وسحب ركامية على المرتفعات والأجزاء الساحلية لجيزان وعسير

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"الأرصاد": أمطار رعدية وسحب ركامية على المرتفعات والأجزاء الساحلية لجيزان وعسير "الأرصاد": أمطار رعدية وسحب ركامية على المرتفعات والأجزاء الساحلية لجيزان وعسير
رياح نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتَي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة، في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياحٍ نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي 12 - 30 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية غربية مساءً، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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