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أمانة مكة المكرمة تُزيل تعديات على أراضٍ حكومية وتغلق مستودعًا عشوائيًّا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:17 صباحاً
"بلدي جدة" يناقش خطة دعم البلديات في معالجة التشوه البصري
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:17 صباحاً
أبحاث جراحية محكمة تقود "مجمع الملك فيصل" بالطائف إلى "العالمية"
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:17 صباحاً
سفارة المملكة بنيوزيلندا تنبّه السعوديين برفع حالة الطوارئ بسبب حالة "كورونا"
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:17 صباحاً
اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالاكراة فى مدينة نصر
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بكفرالزيات
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:11 صباحاً
الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل "للرحيل بكرامة"
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 07 أغسطس 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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