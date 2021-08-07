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مصرع فتاة سقطت من الرابع في شبرا الخيمة

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مصرع فتاة سقطت من الرابع في شبرا الخيمة مصرع فتاة سقطت من الرابع في شبرا الخيمة

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لقيت فتاه مصرعها، إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الرابع بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من «م أ م»، 51 سنة، والد «ر م أ م»، 16 سنة يفيد وفاة نجلته بعد سقوطها من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع لاختلال توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين أنه أثناء تواجد الفتاة بشرفة الشقة بالدور الرابع اختل توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، سقطت على إثرها من شرفة الشقة، وأصيبت بكسور بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات ونزيف داخلى بالمخ، وتم نقلها لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، إلا أنها توفت فور وصولها المستشفى، وتحرر المحضر رقم 7462 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2021، وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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