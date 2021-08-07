اليوم السبت.. بدء التقديم وسحب الملفات لاختبارات القدرات في التربية الرياضية بجامعة العريش

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تبدأ كلية التربية الرياضية بجامعة العريش، اليوم السبت، في التقديم وسحب الملفات لاختبارات القدرات بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عز الدين حسينى جاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية .

وأعلن المركز الاعلامى لرئيس جامعة العريش، في بيان، عن بدء التقديم وسحب الملفات لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية اعتبارا من اليوم وحتى 19 أغسطس الجاري، وذلك دون الارتباط بظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأوضح البيان طريقة التقديم بأن يسجل الطالب بياناته الكترونيا بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى، وطباعة استمارة البيانات وتقديمها للكلية.. مع صورة رقم الجلوس وصورة بطاقة الرقم القومى وصورتين شخصيتين لسحب ملف اختبارات القدرات ليتم تحديد الموعد من خلال الكلية.

وأشار البيان إلى الشروط في أن يكون الطالب أو الطالبة من خريجى الثانوية العامة 2020/2021، وألا يقل طول المتقدمين عن 165 سنتيمترا للبنين و155 سنتيمترا للبنات.