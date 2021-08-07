تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة تصل 45 وأمطار وأتربة وشبورة

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تستمر الموجة الحارة اليوم في مصر على أن تبدأ في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، بحسب توقعات الأرصاد الجوية، ويستمر الطقس اليوم شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتسقط أمطار على عدة أماكن وتصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين، وتصل درجة الحرارة العظمي في الأقصر اليوم إلى 45 درجة بينما تظل درجة الحرارة في القاهرة مثل طقس اليوم وتنخفض درجتين للعظمي في الإسكندرية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من مصادر المياه المتجهة من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم.

ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وكذلك السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للأتربة والرمال على الأخيرة بما يخفض من مدي الرؤية الأفقية.

وتسقط الأمطار المتوسطة والخفيفة على أقصي جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتصل حدة الأمطار إلى خد السيول على شلاتين وحلايب.

يكون إتجاه الرياح في البحر المتوسط شمالي غربي، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف ومترين وربع، وتكون حالة البحر المتوسط بين معتدلة ومضطربة، أما البحر الأحمر فيكون معتدل ويتراوح ارتفاع الموج بين متر وربع ومترين واتجاه الرياح بين جنوبي شرقي وجنوبي غربي.

ويظل الطقس اليوم رطبًا وشديد الحرارة على وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري، كما يستمر حارًا رطبًا في السواحل الشمالية، ويكون خلال ساعات الليل معتدل الحرارة رطبا على القاهرة وباقي أنحاء مصر.

توقعات درجات الحرارة اليوم السبت

يتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة مثل الأيام الماضية 42 للعظمى و29 للصغرى، وتظل أيضًا درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 34 للعظمي بانخفاض درجتين عن الأمس وتكون الصغري 26 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

تكون درجة الحرارة في الأقصر هي الأعلي في مصر اليوم وتصل العظمي إلى 45 درجة والصغري 28 بينما تكون المحسوسة 46 درجة، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة في سوهاج والمنيا وأسوان وقنا وبني سويف والفيوم وأسيوط وإدفو.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في قنا 44-27، أسوان 44-29، سوهاج 44-28، المنيا 43-28، الوادي الجديد 43-27، أبوسمبل 43-28، بني سويف 43-28، الفيوم 43-28، أسيوط 43-28، القاهرة 42-29، أبورماد 42-29، الزقازيق 42-26، الإسماعيلية 42-24، شلاتين 41-30، نخل 41-18، سيوة 41-25، شبين الكوم 41-27، رأس سدر 41-27، طنطا 40-27، وادي النطرون 40-27، السويس 40-26، دمنهور 40-27، المنصورة 41-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في الطور 38-28، نويبع 38-27، شرم الشيخ 38-28، رأس حدربة 37-31، العريش 37-25، الغردقة 37-28، السلوم 36-25، كاترين 36-21، رفح 36-24، طابا 36-27، مرسى علم 36-28،، بورسعيد 35-26، دمياط 35-26، الإسكندرية 34-26، بلطيم 34-26، مطروح 34-26 درجة.

توقعات حالة الطقس غدًا .. وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع

تفاصيل حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة

تتوقع الأرصاد أن تسقط أمطار خفيفة غدًا الأحد على سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصي جنوب البلاد في حلايب وشلاتين وأبوسمبل وتكون أمطار خفيفة متقطعة.

وتظل فرصة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر مستمرة خلال حالة الطقس غدًا، ويستمر نشاط الرياح التي تكون مثيرة للأتربة والرمال على جنوب الصعيد.

تبدأ درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا الأحد، وتكون درجتا الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري غدًا 39-41 بانخفاض 3 درجات عن درجات الحرارة اليوم لكل من العظمي والمحسوسة.

وتنخفض درجة واحدة في جنوب سيناء لتكون 39-42، وكذلك في السواحل الشمالية لتصبح 33-36، كما تنخفض درجتين في شمال الصعيد لتكون 41-43، ودرجة واحدة في جنوب الصعيد وتكون 44 للعظمي و45 للمحسوسة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة باقي الأسبوع

تتوقع الأرصاد الجوية توقف الأمطار اعتبارًا من يوم الإثنين، بينما يستمر تكون باقي الظواهر الجوية، فتستمر الشبورة المائية في الصباح حتي السابعة صباحًا، ويستمر نشاط الرياح في السواحل الغربية والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة بما يخفض مستوي الرؤية الأفقية بمناطق من جنوب الصعيد.

يستمر انخفاض درجات الحرارة يوم الإثنين حتى يوم الأربعاء في أغلب المناطق وتعاود الإرتفاع يوم الخميس في مناطق أخرى، تكون درجتا الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة وأيضًا الوجه البحري الإثنين والثلاثاء إلى 37-39، ثم ترتفع يومي الأربعاء والخميس لتصل إلى 38-40 درجة.

ويتوقع أن تكون الحرارة في شمال الصعيد الإثنين إلى 38-40، وترتفع الثلاثاء إلى 39-41، ثم تنخفض الأربعاء إلى 40-42، وتعاود الإرتفاع الخميس إلى 41-43 درجة، وتكون الحرارة في جنوب الصعيد الإثنين إلى 44-45، ثم تنخفض يومي الثلاثاء والأربعاء لتصل إلى 42-43، وتعاود الإرتفاع الخميس إلى 43-44 درجة.

تكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية الإثنين والثلاثاء 32-35، ثم ترتفع الأربعاء وتصل إلى 33-36، وتعاود الإنخفاض الخيمس إلى 32-35 درجة، بينما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب سيناء الإثنين والثلاثاء 39-42، ثم ترتفع يومي الأربعاء والخميس لتصل إلى 42-45 درجة.

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