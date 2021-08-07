جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

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تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة بالتنسيق مع مباحث المطار من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة بالتنسيق مع مباحث المطار من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخارج وبناءا على إخبارية من مصطفي جنيدي بإدارة الأمن الجمركي بمحاولة أحد مرافقى المجموعات السياحية بالمطار تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية أثناء الخروج من باب الموظفين.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنوده كندس مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان رئيس القسم فتبين وجود أجسام معتمة. وبالعرض على مهند أحمد سامي مدير الحركة قرر تكليف إبراهيم عبدالحكيم مأمور الجمرك بتفتيش الموظف فتبين وجود ١١٠ عبوة مستحضرات تجميل و ٢ جهاز للتدخين اليكترونيا مخبأة داخل شنطة هاندباج. قرر أحمد القرنشاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنة ٢٠٢١.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.