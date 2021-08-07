كاميرات المراقبة توثق غدر «نورهان».. فشلت فى تخدير صديقتها فقتلتها (القصة كاملة)

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كشفت تحقيقات نيابة قسم كفر الدوار في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد عادل، رئيس النيابة، عن قصة بشاعة غدر الأصدقاء، في حادث فتاة المول في كفر الدوار، والتى قتلتها صديقتها بمعاونة قريبها وصديقه بغرض سرقة إيراد عيادة طبيب العيون الذي تعمل لديه، وكيف استأمنتها الأولي على محل عملها واستقبلتها في العيادة، لتقابل الأخري ذلك بدس مخدر في العصير لسرقتها فلما تأخرت في شربه استدعت قريبها وصديقه الذين اتفقت معهما مسبقًا على سرقة ايراد العيادة وتجمعوا عليها وضربوها عند محاولتها الإستغاثة ثم بدم بارد قتلوها، وأشارت الصديقة لأحد شركائها فخنقها مجهزًا عليها، إلا أن كل ما حدث كان مؤثقًا بالفيديو بفضل كاميرات المراقبة في المول الذي وقعت فيه الجريمة وعيادة طبيب العيون الذي تعمل لديه نجلاء ضحية غدر الصديقة.

واستمعت نيابة قسم كفر الدوار إلى فظائع من قصص غدر الأصدقاء، وتبين أن المتهمة «نورهان» الشهيرة باسم «نور» أوهمت قريبها «محمد» وصديقه «أحمد» بوجود مبلع مالي كبير من إيراد العيادة يستطيعون الاستيلاء عليه، وزارت المتهمة صديقتها في وقت لم يكن الطبيب موجودًا وكانت العيادة خالية، فالمجني عليها كانت تمارس عملها في حجز مواعيد المرضي.

قامت المتهمة بوضع مادة مخدرة لصديقتها «نجلاء» في العصير، إلا أن الأخيرة لم تشربه، فاستدعت قريبها وصديقه والذين حضرا لسرقة الإيراد، وحاولت المجنى عليها الاستغاثة، فكان مصيرها عدة ضربع على الرأس، والخنق بالإيشارب الذي كانت ترتديه، حاولت القتيلة استعطاف صديقتها لمنعهما من قتلها، فجلست على صدرها وأشارت لأحد مرافقيها فخنقها مزهقًا روحها، وومكملاً قصة غدر الأصدقاء في أبشع صورها، إلا أن قصة الخيانة الكاملة كانت توثقها كاميرات المراقبة في العيادة.

فشلت فى تخدير سكرتيرة العيادة لسرقتها فقتلتها.. كاميرات المراقبة توثق غدر الصديقة (القصة كاملة)

اعترف المتهمون أمام النيابة بسرقة مبلغ 1200 جنيهًا هي إيراد العيادة وما كانت تحوزة سكرتيرة طبيب العيون، والسلسلة الذهبية والخاتم الخاصين بصديقتها نجلاء.

كانت نجلاء المجنى عليها من الأشخاص المحبين للخير، وكانت تشارك مجموعة من الفتيات في أعمال الخير يطلق عليهن مجموعة «جيرلز كفر الدوار» وكانوا يرعون الأيتام والأرامل، ويقدمون وجبات الطعام للفقراء، ولعل سيرتها الطيبة هي التي كانت السبب في إحداث صدمة كبيرة لأهالي مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة التي أحدثها قتلها في محل العمل.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بالعثور على جثة «نجلاء نعمة الله سعيد» 24 سنة، مقتولة في عيادة طبيب العيون الذي تعمل لديه، والكائنة في مول تجاري في مدينة كفر الدوار.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتم العثور في العيادة محل الحادث على «مج» به عصير، وهاتف المجنى عليها، وتم التحفظ عليهما، وانتقل فريق من الأدلة الجنائية، وتبين وجود كاميرات مراقبة في المول والعيادة، وتم التحفظ على محتوياتها بقرار النيابة العامة، وبتحليل محتويات العصير تبين وجود مادة مخدرة به.

وتم تفريغ الكاميرات الخاصة بالمول التجارى والعيادة وتم حصر عدد كبير من المترددين على المول وقت ارتكاب الجريمة.

توصلت المباحث إلى أن وراء الحادث صديقتها المدعوة «نورهان» وأحد أقاربها وصديقه وجميعهم يقيمون في مركز كفر الدوار، وتم ضبط جميع المتهمين والعثور على المسروقات، وتولت نيابة بندر كفر الدوار التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد السعيد عمر، رئيس نيابات شمال دمنهور الكلية.

وكشف تفريغ الكاميرات الطريقة التي ارتكب بها المتهمون جريمتهم وكيف قاموا بضربها على رأسها، وعقب وقوعها أرضًا جلست الصديقة على جسدها لمحاولة منع المجنى عليها من الحركة، حاولت سكرتيرة الطبيب استعطافهم، واستمالة قلب صديقتها لتركها تعيش، إلا أن الصديقة أشارت إلى أحد مرافقهيا فتقدم وقام بخنق المجنى عليها، ثم سرقوا المبلغ المالي ومصوغات المجنى عليها وفروا هاربين.

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اعترفت المتهمة أمام نيابة قسم كفر الدوار في محافظة البحيرة باتفاقها مع المتهمان على ارتكاب الجريمة، وأنها ذهبت إلى العيادة أولاً، وقامت بوضع مخدر لصديقتها سكرتيرة عيادة طبيب العيون في المول الشهير بالمدينة، وعندما لم تشرب صديقتها العصير بادرت باستدعاء قريبها وصديقه، وقاما بضربها على الرأس وخنقها بالإيشارب حتى لفظت أنفاسها، وسرقوا مبلغ 1200 جنيه وسلسلة وخاتم ذهبيين يخصا المجني عليها، ثم فروا هاربين، لتكشف وتوثق كاميرات المراقبة الجريمة الكاملة لغدر الأصدقاء.

وعلى صفحة المتهمة على موقع «فيس بوك» كانت تعليقات الصدمة من صديقاتهما: وقالت إحداهن: «انتي لو شيطانة كنتي هيبقي عندك احساس شوية، منك لله يا شيخه وجعتي قلبنا وخليتنا خايفين من أقرب الناس لينا.»

وعلقت أخرى: «ليه يا نور بس كده أنا بجد اتصدمت، أكيد في حاجة غلط، مش قادرة استوعب اللي سمعته وشوفته ده.»

وكتبت أخرى: «حقيقي عمري متخيلت ان نجلاء ماتت ع ايد نور، دي كانت روحهم واحده كنت بشوفهم على طول مع بعض، مش قادرة استوعب لحد دلوقتي.. الله يرحمك يا نوجا، محدش يثق في أي حد تاني وخلوا بالكو في مليون زي نورهان.»

ووضعت مجموعة صوت كفر الدوار لحظة بلحظة على موقع «فيس بوك» صورة الصديقتان الضحية والمتهمة، وعليها تعليق: «أول مرة أشوف صورة تجمع الضحكة الصافية مع الضحكة الصفرا رحم الله نجلاء واقتص من نورهان.»، ولاقت الصورة تعليقات منها: «والله فعلاً البراءة واضحة في وجه القتيلة والخبث ورضه واضح في وجه الأخري»، وعلقت أخرى «شغلاني أوي نورهان دي، متعملة وبتشتغل ومخطوبة وليه صاحبة بتبحها اللى هي نجلاء ناقصها إيه للتفكير العدواني ده.»

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