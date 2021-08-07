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الرئيس السوري يكلف عرنوس بتشكيل

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الرئيس السوري يكلف عرنوس بتشكيل الحكومة الرئيس السوري يكلف عرنوس بتشكيل

جي بي سي نيوز :- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوما يقضي بتكليف رئيس الوزراء حسين عرنوس بتشكيل الجديدة.

كان الأسد قد عين عرنوس رئيسا للوزراء في أغسطس الماضي خلفا لعماد خميس، في وقت تواجه فيه سوريا أزمة اقتصادية كبيرة وتراجعا في قيمة الليرة.

ويتحدر عرنوس (67 عاما) من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي لا تزال تسيطر فصائل مقاتلة على أكثر من نصف مساحتها.

وتخرج عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978، وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس. سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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