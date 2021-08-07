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مباراة البرازيل مباشر الان ضد اسبانيا فى نهائى اولمبياد طوكيو 2020

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يلعب البرازيلي الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وخرج منتخب الأولمبي من الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو بعد هزيمته من البرازيل بهدف نظيف قبل أن تتفوق البرازيل على المكسيك في مباراة نصف النهائي.

مشوار منتخب البرازيل ومنتخب اسبانيا في طوكيو 2020

تأهل منتخب البرازيل للمباراة النهائية بعد فوزه على المكسيك بركلات الترجيح 4 -1 في نصف النهائي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي بعد الفوز على اليابان بهدف نظيف في الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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