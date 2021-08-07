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حركة تنقلات موسعة بين ضباط مديرية أمن بنى سويف

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حركة تنقلات موسعة بين ضباط مديرية أمن بنى سويف حركة تنقلات موسعة بين ضباط مديرية أمن بنى سويف

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أجري اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، حركة تنقلات موسعة بين ضباط مديرية أمن بنى سويف.

حيث تم تعيين الرائد محمود فؤاد رئيساً لمباحث بندر بنى سويف، والرائد محمد محروس رئيساً لمباحث الواسطى، والرائد شريف جمال رئيساً لمباحث الفشن، والرائد أحمد حسين رئيساً
لمباحث المخدرات، والرائد أحمد جمال رئيساً لمباحث ببا، والرائد محمد قاسم رئيساً لمباحث ناصر، والمقدم أحمد عبدالعظيم رئيسا لمباحث الآداب، والمقدم أحمد فضل رئيسا لمباحث الأموال العامة.

كما تعيين المقدم احمد حسين رئيساً لمباحث المخدرات، والمقدم يحيي صفوت رئيساً لمباحث المرافق، والمقدم مصطفي أبوطالب مفتش مباحث بندر بنى سويف، والمقدم أحمد شحاته مفتش مباحث ناصر، والمقدم مصطفي أبوعقرب مفتش مباحث اهناسيا، والمقدم عبدالمنعم الحميلي مفتش لمباحث ببا، والمقدم أحمد أبوالمجد رئيساً لمباحث تأمين الطرق.

كما تم تجديد الثقة لرؤساء مباحث سمسطا واهناسيا ومركز بنى سويف، وبنى سويف الجديدة شرق النيل.

المصرى اليوم

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