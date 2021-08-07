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رئيس اتحاد الناشرين العرب: «كتاب الطفل مُكلف جدًا ومن أصعب أنواع النشر»

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تحدث محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن كتاب الطفل، وقال إنِّ هُناك تراجعًا في ترويج كتاب الطفل، في آخر عامين، لإن كتاب الطفل مُكلّف جدًا، ومن أصعب أنواع النشر، بالتالي سعره لا يتناسب مع المواطن العربي سواء في الخليج أو الشرق الأوسط.

وأضاف رشاد، خلال مكالمة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN،، أنه مازال هُناك اهتمامًا بكتاب الطفل من قِبل أولياء الأمور إلى حد ما، وذلك من خلال شرائح بسيطة من الأسر وأولياء الأمور التي تهتم فقط بذلك.

وناشد رئيس اتحاد الناشرين العرب، أولياء الأمور بالاهتمام بتنمية موهبة قراءة الطفل، والاهتمام بالمكتبات المدرسية وهي أول مكتبة يقابلها الطفل في حياته، وعلى وسائل الإعلام التركيز على إبداعات محتوى كتاب الأطفال.

وعن الإصدارات الشعرية، قال رشاد، إنَّ الشعر كان له رواجًا في السبعينات، ومن الأسف الشديد ما لم يكُن هُناك دعم من جهات رسمية، وهذا الفارق بين الناشر العربي والأجنبي، فالناشر الأجنبي يعتمد على الجهات والمؤسسات الرسمية، مثل «الجامعات والمكتبات العامة، ومكتبات المدارس».

ووَجه رئيس اتحاد الناشرين العرب، رسالة للإعلامية قصواء الخلالي، قائلاً'«حافظي على برنامج الثقافة في جميع المنصات، خلينا نقول أننا عندنا شئ ثقافي منور».

محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب. - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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