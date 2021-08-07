«زي النهارده» وفاة الرئيس اللبنانى كميل شمعون 7 أغسطس 1987

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كميل شمعون كان هو الرئيس الثانى للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال وقد جاء خلفا لفؤاد شهاب وبقى في منصبه في الفترة من 23 سبتمبر 1952 إلى 22 سبتمبر 1958وهو مولود في 3 أبريل 1900 في دير القمر، قضاء الشوف، لبنان انتخب سنة 1952 بعد استقالة بشارة الخورى. شهدت نهاية عهده اضطرابات عرفت بأحداث 1958 حينما أراد تجديد فترة ولايته الرئاسية إلا أنه جوبه برفض من بعض القوى اللبنانية التي كانت ترفض سياسته وكان على رأس هذه القوى كمال جنبلاط. أسس في 1958 حزب الوطنيين الأحرار وترأس سنة 1976 الجبهة اللبنانية أحد أبرز طرفى الصراع أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. تولى سنوات الحرب عدة مناصب حكومية آخرها منصب وزير المالية إلى تاريخ وفاته «زي النهارده» فى7 أغسطس 1987 خلفه على رأس حزب الوطنيين الأحرار نجلاه دانى ثم دورى.شارك في الحكومات اللبنانية المتعاقبة لفترات طويلة، ودخل في تشكيل 7 حكومات كوزير فعين عام 1938 وزيراً للمال.ثم عين وزيراً للداخلية والبريد والبرق من 25 سبتمبر 1943 حتى 3 يوليو 1944 ثم عين في 14 ديسمبر 1946 وزيراً للمال وذلك حتى 7 يونيو 1947 وفى 7 يونيو 1947 عين وزيراً للداخلية والصحة والإسعاف العام وظل في المنصب حتى 19 مايو 1948 وفى 1 يوليو 1975 حتى 15 سبتمبر 1976 تولى وزارات الداخلية والبريد والبرق والهاتف والمواردالمائية والكهربائية، وفى 15يونيو 1976 عين وزيراً للدفاع الوطنى، وبعده في يوم وبتاريخ 16 يونيو 1976 عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطنى ووزيراً للخارجية والتربية الوطنية والتصميم العام وظل وزيراً للتربية الوطنية والتصميم العام حتى 15 سبتمبر1976، بينما بقى نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطنى والخارجية حتى 9 ديسمبر1976وفى 30 أبريل 1984عين وزيراً للمال والتعاونيات والإسكان وظل على رأس الوزارات حتى وفاته. انتخب نائبا ثمانى مرات بالبرلمان وذلك في انتخابات الأعوام :1934، 1937، 1943، 1947، 1951، 1960، 1968، 1972.أسس حزب الوطنيين الأحرار وترأسه من 1958إلى 1985 أسس حزب الدستورمع كل من مجيد أرسلان، حميد فرنجية، ميشال زكور، صبرى حمادة، سليم تقلا، وبشارة الخورى. وفى 1944 عين وزيراً مفوضا للبنان لدى بريطانيا وفى 1948 مثل لبنان لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك. وفى عام 1968 أسس حلفا سمى بالحلف الثلاثى. ترأس الجبهة الوطنية والتى أسست عام 1976. ولكميل شمعون مؤلفات منها مراحل الاستقلال، وأزمة في لبنان