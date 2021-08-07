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أمير يثير الجدل بشأن صفقة الجديدة

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أمير مرتضى منصور يثير الجدل بشأن صفقة الزمالك الجديدة أمير يثير الجدل بشأن صفقة الجديدة

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أثار أمير المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق، الجدل بشأن صفقة نادي الزمالك الجديدة.

ويأتي ذلك بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام»، صورة تجمعه مع نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط نادي بيراميدز.

الصورة التي نشرها أمير مرتضى منصور، مع دونجا، جعلت بعض من جماهير نادي الزمالك، يؤكدون أن اللاعب أصبح قريبًا من الانضمام للزمالك.

يذكر أن نادي الزمالك، يسعى للتعاقد مع دونجا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناء على طلب كارتيرون، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري.

المصرى اليوم

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