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أثار أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، الجدل بشأن صفقة نادي الزمالك الجديدة.

ويأتي ذلك بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام»، صورة تجمعه مع نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط نادي بيراميدز.

الصورة التي نشرها أمير مرتضى منصور، مع دونجا، جعلت بعض من جماهير نادي الزمالك، يؤكدون أن اللاعب أصبح قريبًا من الانضمام للزمالك.

يذكر أن نادي الزمالك، يسعى للتعاقد مع دونجا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناء على طلب كارتيرون، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري.