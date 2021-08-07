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«زي النهارده» وفاة شاعر الهند العظيم طاغور 7 أغسطس 1941

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«زي النهارده» وفاة شاعر الهند العظيم طاغور 7 أغسطس 1941 «زي النهارده» وفاة شاعر الهند العظيم طاغور 7 أغسطس 1941

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يظل (رابندرانات طاغور) شاعر الهند الرائد العظيم كما كتب الرواية والمسرحية وعزف الموسيقى، وأعادت أعماله تشكيل الذائقة الأدبية والموسيقية البنغالية بأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وكان أول شخص في آسيا يحصل على جائزة نوبل وحصل عليها في ١٩١٣فى الأدب، وهو مولود في 7مايو 1861 وكان في حداثة سنه قد تلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ومدرس يدعى دفيجندرانات الذي كان عالماً وكاتباً مسرحياً وشاعراً، ودرس «طاغور» اللغة السنسكريتية لغته الأم وآدابها واللغة الإنجليزية.

وقد أنشأ طاغور مدرسة فلسفية معروفة باسم فيسفا بهاراتى أو الجامعة الهندية للتعليم العالى في 1918 وكان في الرابعة عشرة من عمره حين توفيت والدته، واكتشف طاغور في هذا العمر معنى الحب الإنسانى عند إحدى قريباته وفى العام التالى انتحرت شقيقته، مما سبب له صدمة هائلة وقاده ذلك لمحبة الإنسانية جمعاء، وبين عامى 1902 و1918 انتزع منه الموت زوجته وثلاثة من أطفاله ووالده. لقد انعكست روح طاغور على مركزالتربية شانتى نيكيتان أو «مرفأ السلام» الذى أسسه عام 1901 وحقق من خلال هذه المدرسة الرؤية التي عبرعنها في مؤلفه الوحدة المبدعة، لقد فجّرت المعانى السامية للمحبة التي عبر عنها في «جيتانجالى» أملاً جديداً للإنسانية وهى غارقة في الحرب العالمية الأولى ومن أشهر أعمال طاغور «جيتانجالى» ورواية «جورا» وقد فضحت روايته «جورا» التعصب الهندوسى فتسبب ذلك في استياء أهله، فسافر لإنجلترا عام 1909 ليصيب شهرة بعد ترجمة العديد من أعماله للغة الإنجليزية إلى أن توفى «زي النهارده» فى7 أغسطس 1941.

المصرى اليوم

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