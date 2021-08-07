هجوم شديد من حلمي عبد الباقي على روبي: «صوتك نشاز»

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شن المطرب حلمي عبدالباقي، هجوماً شديداً على الفنانة روبي، بسبب أدائها في حفلاتها، موجهاً انتقادا لها بسبب صوتها ووصفهه «بالنشاز».

ونشر حلمي عبدالباقي مقطع فيديو لروبي في أثناء إحيائها إحدى الحفلات، عبر صفحته الفنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا:«اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيًا كان».

وتابع حلمي، قائلًا: «عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص للعلم دي الفنانة العظيمة روبي».

وأحييت روبي حفلًا في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الموسيقي، واشترطت في حفلها عدم حضور مَن هم دون سن 15 عامًا، وتنوعت فئات التذاكر حتى وصلت لـ 2000 جنيه، وتعيش روبي في حالة نشاط فني في الفترة الحالية، حيث أنها أحيت العديد من الحفلات في منطقة الساحل الشمالي.

وفي سياق آخر، تجهز روبي «لميني ألبوم» يضم 5 أغنيات جديدة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة قبل نهاية عام 2021، وستطرح أولى أغنياته، التي تحمل اسم «على سهوة» خلال شهر أغسطس الجاري.