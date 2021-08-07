أخبار عاجلة

اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالاكراة فى مدينة نصر -
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بكفرالزيات -
ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021 -
«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021 -
الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل "للرحيل بكرامة" -
ارتفاع إصابات "كورونا" تدفع بالذهب لأعلى مستوى له في أكثر من أسبوع -
أمين عسير يؤكّد: معالجة التشوّه البصري على رأس الأولويات -
"تعليم جازان" تُنهي استلام وترحيل مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة 100% -
من داخل وزارة التعليم المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة قبل إعلانها بساعات. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

هجوم شديد من حلمي عبد الباقي على روبي: «صوتك نشاز»

Print
هجوم شديد من حلمي عبد الباقي على روبي: «صوتك نشاز» هجوم شديد من حلمي عبد الباقي على روبي: «صوتك نشاز»

لاقتراحات اماكن الخروج

شن المطرب حلمي عبدالباقي، هجوماً شديداً على الفنانة روبي، بسبب أدائها في حفلاتها، موجهاً انتقادا لها بسبب صوتها ووصفهه «بالنشاز».

ونشر حلمي عبدالباقي مقطع لروبي في أثناء إحيائها إحدى الحفلات، عبر صفحته الفنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا:«اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيًا كان».

وتابع حلمي، قائلًا: «عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص للعلم دي الفنانة العظيمة روبي».

وأحييت روبي حفلًا في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الموسيقي، واشترطت في حفلها عدم حضور مَن هم دون سن 15 عامًا، وتنوعت فئات التذاكر حتى وصلت لـ 2000 جنيه، وتعيش روبي في حالة نشاط فني في الفترة الحالية، حيث أنها أحيت العديد من الحفلات في منطقة الساحل الشمالي.

وفي سياق آخر، تجهز روبي «لميني ألبوم» يضم 5 أغنيات جديدة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة قبل نهاية عام 2021، وستطرح أولى أغنياته، التي تحمل اسم «على سهوة» خلال شهر أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)