منتخب مصر لكرة اليد واسبانيا بث مباشر الان في سباق الميدالية البرونزية بطوكيو
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وأقيم الخميس الماضي مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي في كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو 2020 في صالة يويوجي الوطنية باليابان ونقلتها قناة beIN SPORTS Xtra 2 وقناة بين سبورت المفتوحة وانتهت بفوز فرنسا على مصر 27-23. وتغلب منتخب الدنمارك على إسبانيا 25 -22.
تنقل المباراة شبكة بين سبورت على قنواتها بين سبورت اكسترا المفتوحة 1 ، وبين سبورت اكسترا 2 .
وأقيمت اليوم الخميس مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي في كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو 2020 في صالة يويوجي الوطنية باليابان ونقلتها قناة beIN SPORTS Xtra 2 وقناة بين سبورت المفتوحة وانتهت بفوز فرنسا على مصر 27-23.
وتغلب منتخب الدنمارك على إسبانيا 25 -22.
تنقل المباراة شبكة بين سبورت على قنواتها بين سبورت اكسترا المفتوحة 1 ، وبين سبورت اكسترا 2 .
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يلعب المنتخب البرازيلي الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وخرج منتخب مصر الأولمبي من الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو بعد هزيمته من البرازيل بهدف نظيف، قبل أن تتفوق البرازيل على المكسيك في مباراة نصف النهائي.
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يلعب المنتخب البرازيلي الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي في المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وخرج منتخب مصر الأولمبي من الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو بعد هزيمته من البرازيل بهدف نظيف، قبل أن تتفوق البرازيل على المكسيك في مباراة نصف النهائي.