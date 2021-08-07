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وأقيم الخميس الماضي مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي في كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو 2020 في صالة يويوجي الوطنية باليابان ونقلتها قناة beIN SPORTS Xtra 2 وقناة بين سبورت المفتوحة وانتهت بفوز فرنسا على مصر 27-23. وتغلب منتخب الدنمارك على إسبانيا 25 -22.

تنقل المباراة شبكة بين سبورت على قنواتها بين سبورت اكسترا المفتوحة 1 ، وبين سبورت اكسترا 2 .

وأقيمت اليوم الخميس مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي في كرة اليد بـ أولمبياد طوكيو 2020 في صالة يويوجي الوطنية باليابان ونقلتها قناة beIN SPORTS Xtra 2 وقناة بين سبورت المفتوحة وانتهت بفوز فرنسا على مصر 27-23.

وتغلب منتخب الدنمارك على إسبانيا 25 -22.

تنقل المباراة شبكة بين سبورت على قنواتها بين سبورت اكسترا المفتوحة 1 ، وبين سبورت اكسترا 2 .

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