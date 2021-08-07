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اقترح الدكتور عوض عباس أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص مستشفى مثل 500 500 تكون متخصصة في زراعة الأعضاء، وتتم فيها جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الزراعة للمتطوع والمريض.

وقال أستاذ الكيمياء الحيوية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على صدى البلد، إن اختيار الشخص المتوفي للتبرع بالأعضاء، يكون أفضل، ونترك الذي على قيد الحياة يستكمل حياته.

وأضاف «طالما الشخص المتوفي متواجد، وأعضائه سليمة وتصلح، إذن هو الأولى بالتبرع بأعضائه»، موجهًا رسالة إلى جميع المصريين قاصدًا التبرع بالأعضاء: «من أحياها أحيا الدنيا كلها».