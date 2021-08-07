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مختار مختار: رفضت تدريب الأهلي في عهد طاهر..وموسيماني «محظوظ» وليس كفء

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مختار مختار: رفضت تدريب الأهلي في عهد طاهر..وموسيماني «محظوظ» وليس كفء مختار مختار: رفضت تدريب الأهلي في عهد طاهر..وموسيماني «محظوظ» وليس كفء

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أكد مختار مختار نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه رفض تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة التي تولى فيها المهندس محمود طاهر، رئاسة النادي.

وقال مختار مختار، في تصريحات تلفزيونية:«ساندت محمود طاهر، في انتخابات الأهلي ضد إبراهيم المعلم، وبعد نجاح طاهر، تولى علاء عبدالصادق، منصب المشرف العام على فريق الكرة، وتحدث معي من أجل تدريب الفريق الأحمر، ولكني رفضت».

وأضاف: «علاء عبدالصادق، عقد معي أكثر من جلسة لإقناعي بالموافقة على تدريب الأهلي، ولكني صممت على قراري، حتى لا يُقال أنني ساندت محمود طاهر في الانتخابات، حتى أتولى تدريب الأهلي».

وأشار إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، حتى الأن هو مدرب محظوظ وليس كفء، وأتمنى أن تكون الظروف أفضل من ذلك لكي يتم الحكم عليه.

المصرى اليوم

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