أخبار عاجلة

اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالاكراة فى مدينة نصر -
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بكفرالزيات -
ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021 -
«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021 -
الأهلي والزمالك في صراع الدوري .. مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل "للرحيل بكرامة" -
ارتفاع إصابات "كورونا" تدفع بالذهب لأعلى مستوى له في أكثر من أسبوع -
أمين عسير يؤكّد: معالجة التشوّه البصري على رأس الأولويات -
"تعليم جازان" تُنهي استلام وترحيل مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة 100% -
من داخل وزارة التعليم المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة قبل إعلانها بساعات. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالأسماء .. مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية

Print
بالأسماء .. مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية بالأسماء .. مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث التابعين لإدارة البحث بمراكز وأقسام الشرطة .

وأعلنت مديرية الأمن، الحركة الداخلية بتكليف المقدم محمود حامد، رئيسًا لمباحث مركز القرنة، والرائد محمد زكريا الدردير، رئيسًا لمباحث مركز الأقصر، والرائد أحمد حسين رئيسًا لمباحث مركز إسنا .

كما جرى الإبقاء على المقدم أحمد المراغي رئيسًا لمباحث مركز ارمنت، والرائد أحمد جادو رئيسًا لمباحث بندر الأقصر، وتجديد الثقة في المقدم مصطفى مهران رئيس مباحث المرور، والرائد محمد اسماعيل رئيسًا لمباحث شرطة المرافق.

كما تم تكليف العميد محمد الحسين رئيسا لوحدة تنفيذ الاحكام، والرائد محمود حلمي رئيسا لمباحث الترحيلات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالاكراة فى مدينة نصر

اليوم ..محاكمة 3 متهمين سرقوا ربة منزل بالاكراة فى مدينة نصر

ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بكفرالزيات

ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بكفرالزيات

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021