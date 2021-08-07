بالأسماء .. مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية

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اعتمد اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث التابعين لإدارة البحث بمراكز وأقسام الشرطة .

وأعلنت مديرية الأمن، الحركة الداخلية بتكليف المقدم محمود حامد، رئيسًا لمباحث مركز القرنة، والرائد محمد زكريا الدردير، رئيسًا لمباحث مركز الأقصر، والرائد أحمد حسين رئيسًا لمباحث مركز إسنا .

كما جرى الإبقاء على المقدم أحمد المراغي رئيسًا لمباحث مركز ارمنت، والرائد أحمد جادو رئيسًا لمباحث بندر الأقصر، وتجديد الثقة في المقدم مصطفى مهران رئيس مباحث المرور، والرائد محمد اسماعيل رئيسًا لمباحث شرطة المرافق.

كما تم تكليف العميد محمد الحسين رئيسا لوحدة تنفيذ الاحكام، والرائد محمود حلمي رئيسا لمباحث الترحيلات.