احباط مؤامرة اغتيال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة

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اعتقلت السلطات الأمريكية، مواطنان من ميانمار في الولايات المتحدة، بسبب مؤامرة مزعومة لقتل مندوب بلادهم الدائم لدى الأمم المتحدة.

أعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون في نيويورك، عن اعتقال «فيو هين هتوت» و«يي هاين زاو»، واتهموهما بالتآمر للاعتداء والقيام بهجوم عنيف على كياو مو تون.

وحسب صحيفة ذا هل، قالت السلطات الأمريكية، في يوليو، تواصل الثنائي مع تاجر أسلحة في تايلاند يبيع أسلحة للجيش البورمي، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في وقت سابق.

واتفق هتوت والتاجر على خطة يقوم فيها هتوت بتوظيف مهاجمين لإيذاء تون لمحاولة إجباره على التنحي. وإذا «لم يتنحى، فسيتم قتل السفير». وبعد الموافقة على الخطة، زُعم أن زاو أعطى هتوت 4000 دولار كدفعة مقدمة للمهاجمين.

وخلال مكالمة هاتفية مسجلة، ناقش هتوت مع زاو، كيف سيحتاج المهاجمون المخططون إلى مبلغ إضافي قدره 1000 دولار، ووافق زاو على دفع 1000 دولار إضافية لشن هجوم على منزل تون في ويستتشستر، بنيويورك، حتى يتمكن المهاجمون من القضاء على السفير.

ووجهت إليهما اتهامات جنائية منفصلة بتهمة واحدة بالتآمر للاعتداء والقيام بهجوم عنيف على مسؤول أجنبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، يمثل تون الحكومة المدنية المنتخبة التي أطيح بها. وحاول الجيش إقالته، لكن الأمم المتحدة لم تتخذ أي إجراء.

وقال السفير لرويترز في مقابلة إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية على منزله في الآونة الأخيرة بسبب التهديد الموجه ضده. وقال تون: «يقال إن هناك بعض التهديد. تعمل الشرطة على ذلك. وتم توفير الحماية اللازمة من قبل الشرطة.»