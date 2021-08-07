«الشراء الموحد»: استقبال الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون الإثنين المقبل

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أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن ترقب وصول الدفعة الأولي من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 فجر الإثنين الموافق ٩ أغسطس الجاري في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

وقالت الهيئة، إن اللقاح يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصرى.

يذكر أن لقاح جونسون أند جونسون، هو لقاح يتم الحصول عليه على جرعة واحدة فقط، وليس جرعتين مثل باقي اللقاحات المتاحة في مصر، وهو ما ستوفره وزارة الصحة للمسافرين للخارج.