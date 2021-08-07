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وزير التعليم يعلق علي تداول صور لمناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة: سنتعقب مافيا الكتب الخارجية

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وزير التعليم يعلق علي تداول صور لمناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة: سنتعقب مافيا الكتب الخارجية وزير التعليم يعلق علي تداول صور لمناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة: سنتعقب مافيا الكتب الخارجية

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غلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الصور المتداولة من المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، والموجودة على روابط مزورة في أسفل الصفحات المتداولة.

وأضاف شوقي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الصور المتداولة من «كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية» من أجل الحصول على أموال أولياء الأمور ولم ترخص من الوزارة وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل اعدادها المختلفة وليس هذا هو كتاب الوزارة القادم والذي تم ادخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال في مرحلة المراجعة.

وتابع شوقي: ستعلن الوزارة عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي عند اكتمالها وكل ما يتم نشره مسروق بالكامل وقد تم ابلاغ المصنفات الفنية لتعقب الموقع أعلاه وعدد من ناشري الكتب الخارجية وسارقي حقوق الملكية الفكرية.

وقال شوقي: تفخر الوزارة بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى وبالذات الصف الرابع الابتدائي وهى أكثر من هذا بكثير ولكننا لن نقف صامتين أمام تغول بعض أصحاب مافيا الكتب الخارجية وسنتعامل معهم بالقانون.

المصرى اليوم

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