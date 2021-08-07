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الشاعر حبيب العازمي يعتذر عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات

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الشاعر حبيب العازمي يعتذر عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات الشاعر حبيب العازمي يعتذر عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات
تماشيًا مع التعليمات وللحفاظ على صحة المجتمع

الشاعر حبيب العازمي يعتذر عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات

أعلن شاعر المحاورة المعروف حبيب العازمي اعتذاره عن عدم المشاركة في الحفلات والمناسبات تماشيًا مع تعليمات الجهات المعنية القاضية باستمرار إيقاف الحفلات في قاعات المناسبات والاستراحات حتى إشعار آخر.

وقال العازمي في ، نشره عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: "تماشيًا مع تعليمات الجهات المختصة، وحفاظًا على سلامة المجتمع من تفشي ؛ كوننا من أفراد المجتمع، وجميعنا مسؤولون، أُقدِّم اعتذاري عن عدم المشاركة في جميع الحفلات والمناسبات تماشيًا مع التعليمات، خاصة أن التجمعات تعد من أسباب تفشي العدوى، سائلاً المولى -عز وجل- أن يزيل هذه الجائحة عن الأمة، وأن تعود الأفراح كما كانت". () فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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