خلافات زوجية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة المقطم وتضبط الناشر علي فيس بوك

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كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، بشأن تضرر أحد الأشخاص من تعدى آخرين عليه بالقاهرة.

قالت الداخلية في بيان صادر صباح اليوم السبت: «فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«يتضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح نافذ بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة».

وأضافت: «بالفحص أمكن تحديد القائم بالنشر وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح وكدمات بالجسم)، كما تبين أنه بتاريخ 19 يوليو الماضى، وأثناء تواجد المجنى عليه بمنطقة سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين كلا من 3 أشخاص «مصابين بكدمات بالجسم» وربة منزل، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيام أحدهم بالتشاجر مع زوجته بالطريق العام بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتابعت: «وحال مشاهدة المجنى عليه الواقعة قام بمحاولة فض الخلاف بينهما، فحدث مشادة كلامية قام على إثرها باقى المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض» مطواة «محدثين إصابته المنوه عنها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم في حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».