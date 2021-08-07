أخبار عاجلة

الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل "للرحيل بكرامة" -
ارتفاع إصابات "كورونا" تدفع بالذهب لأعلى مستوى له في أكثر من أسبوع -
أمين عسير يؤكّد: معالجة التشوّه البصري على رأس الأولويات -
"تعليم جازان" تُنهي استلام وترحيل مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة 100% -
من داخل وزارة التعليم المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة قبل إعلانها بساعات. -
رفع 49 طن مخلفات فى حملة نظافة بمركز إسنا بالأقصر -
وزير الإسكان يُفعّل دور إدارة الجودة للرقابة على تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة -
«الخشت» يبحث مع رئيس «أمناء الجامعة العربية المفتوحة» سبل التعاون وتبادل الخبرات -
وكيل صحة الغربية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة -
«طالبان» تصدر عفوًا عامًا عن كل موظفي أفغانستان: «يمكنكم العودة لحياتكم الطبيعية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف ملابسات المطالبة بحق الطفل يوسف ضحية مسجل خطر في الإسكندرية

Print
الداخلية تكشف ملابسات المطالبة بحق الطفل يوسف ضحية مسجل خطر في الإسكندرية الداخلية تكشف ملابسات المطالبة بحق الطفل يوسف ضحية مسجل خطر في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار


كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بـموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن المطالبة بحق يوسف، الذي طعن على يد مسجل بالإسكندرية، وضبط المتهم.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم السبت: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات المنشور الذي تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى»تويتر«بعنوان ( والصور أهالى محرم بك عايزين حق يوسف – نزل علشان يجيب عشاء فطعنه مسجل في قلبه) «.

وأضافت :«بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مينا البصل من الأهالى بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول (بائع خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم)، وطرف ثانى (عامل – مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر– مقيم بدائرة القسم) وتم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى عقب وصوله، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الجيرة، قام على إثرها الأول بالتعدى على الثانى بالضرب بسلاح أبيض»مطواه«كان بحوزته محدثاً الإصابة المنوه عنها التي أدت إلى وفاته».

وتابعت :«وقد تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو

حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو

بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان"

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

بالفيديو.. مشاهد مروعة خلّفها زلزال هايتي المدمر

بالفيديو.. مشاهد مروعة خلّفها زلزال هايتي المدمر