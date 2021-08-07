الداخلية تكشف ملابسات المطالبة بحق الطفل يوسف ضحية مسجل خطر في الإسكندرية
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كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بـموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن المطالبة بحق يوسف، الذي طعن على يد مسجل بالإسكندرية، وضبط المتهم.
قالت الداخلية في بيان لها اليوم السبت: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات المنشور الذي تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى»تويتر«بعنوان (بالفيديو والصور أهالى محرم بك عايزين حق يوسف – نزل علشان يجيب عشاء فطعنه مسجل في قلبه) «.
وأضافت :«بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مينا البصل من الأهالى بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول (بائع خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم)، وطرف ثانى (عامل – مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر– مقيم بدائرة القسم) وتم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى عقب وصوله، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الجيرة، قام على إثرها الأول بالتعدى على الثانى بالضرب بسلاح أبيض»مطواه«كان بحوزته محدثاً الإصابة المنوه عنها التي أدت إلى وفاته».
وتابعت :«وقد تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».