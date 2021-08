التقديم والمقابلة في نفس اليوم .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

تنشر المصري اليوم العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه علما بأن بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والمقابلة اليوم السبت

1 - شركة سبيداف اكسبريس للشحن تعلن عن اليوم التوظيفي المفتوح على الوظائف التالية::

1- مبيعات خارجية

بيع خدمات الشركة وعرضها على العملاء

2- امين مخزن

الاشراف على العمليات بالمخزن وتقيمها وعمل تقارير, التحقق من البضائع الداخلة والخارجة من المخزن – يعمل على برنامج اكسيل

3- خدمة عملاء

المتابعة مع العملاء تليفونيا وحل المشكلات

مكان العمل: القاهرة الجديدة

الشروط المشتركة:

- مؤهل عالي خريج

- ذكور واناث

- لا يشترط خبرة

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب: المبيعات 3000 + العمولة

امين المخزن وخدمة العملاء: من 3000 الى 4000حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

للتقدم يرجى التسجيل باللينك التالي : اضغط هنا

والحضور مباشرا دون انتظار مكالمة في المكان والميعاد التاليين:

المكان: 35 ب كورنيش المعادى بجوار مستشفى السلام الدولى - الدور الخامس – المعادي

الميعاد: يوم الخميس الموافق 12 اغسطس 2021

من الساعة 10 ص الى 4 عصرا

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

للأستفسار اتصل على:

0 1121536096

0 1120051731

2 - شركة الفرجاني بالزيتون تعلن عن اليوم التوظيفي ورغبتها في ضم كوادر شابة في الوظائف الآتية:

١- مدير فرع

٢- محاسب فرع

٣- مديري أقسام

٤- مشرفي أقسام

٥- موظف لوجستك

٦- موظف كاشير

٧- منسق ممرات

٨- طيار دليفري

٩- سائق دليفري

١٠- مراقب مخزون

١١- فني تبريد وتكييف

١٢- متلقي طلبات

١٣- شيف لحوم برازيلي

١٤- شيف أجبان

١٥- منسق مخزن

١٦- بائع عطارة

١٧- عامل نظافة

١٨- موظف أمن

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية * تأمين طبي * تأمين اجتماعي* فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

ثم الذهاب مباشرة دون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

الميعاد :

- يوم السبت 7 أغسطس ٢٠٢١ على العنوان التالي:

40 شارع الزيتون- محطة مترو حدائق الزيتون أمام شركة المياه- إدارة الفرجاني

التوقيت: من الساعة ١٠ ص إلى ٥ عصرا

أو التواصل على الأرقام

01211133942 / 01208366630 / 01033334749 / 01066860616

واتس آب 01222777251

3- اليوم التوظيفي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الإسكندرية ( العامرية ) بمقر الشركة وذلك يوم الثلاثاء 10 / 8 / 2021 حيث تسعى الشركة لتوظيف فتيات على وظيفة (منسقة ميدانية ) بمقر الفرع بالعامرية .

1- منسقة ميدانية- القدرة على العمل الميداني- مؤهل عالي – فوق متوسط – متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في:

بداية التعيين 2000 جنيه- حوافز- متغير- تأمين صحي عام وخاص- تأمينات اجتماعية- فرص للترقي- وثيقة تأمين على الحياة- إجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر – الإسكندرية (فرع العامرية -فليمنج- المندرة- فيكتوريا)

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب في الميعاد والمكان المحددين: لينك الاستمارة: اضغط هنا

يرجى الذهاب على العنوان التالي: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر –الإسكندرية – فرع العامرية شارع مسجد الشرقاوي أمام مستشفى العامرية باب الكلى عمارة الحاج صافي الدور الثاني علوي ثاني بلكونة يوم 10 / 8 / 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتىالساعة 4 عصرا – بمقر الشركة.

4- وظائف_طلبة_خريجين

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعين:

- مندوب توصيل

(يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة)

مكان العمل الرئيسي: الشيخ زايد

الشروط:

- مؤهل عالٍ أو متوسط أو طلبة

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة

الحقوق والمميزات:

- المرتب الاساسي 3000 ج + 90 قرشًا على كل كيلومتر

- يوم إجازة

- العمل من 9 ص إلى 4 ع أو من 4 إلى 12 م

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

5- شركة Allies Investment Group (AIG) تطلب :

- Digital Marketing Executive

Location: Maadi، Cairo

Description:

• Manage and enhance SEO strategies on all online channels and develop social media execution

plan.

• Create Paid Ads & content strategies for digital media (Facebook، LinkedIn)

• Create Google AdWords Paid Ads to generate qualified leads with suitable budget.

• Handle media buying campaigns from A to Z on different platforms starting from planning،

targeting، set KPIs، & spending till generating reports.

Requirements:

- Bachelor’s degree in Marketing or relevant field

- 3-5 years of proven experience in same role

- Excellent command of English

- Gender both

Benefits:

- Salary: Negotiable

- 8.5 hours/day

- Friday & Saturday are off

- Private Medical Insurance- Social Insurance

- Transportation Allowance- Phone Allowance- Annual Bonus

For applying: اضغط هنا

6- شركة راية كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء (كول سنتر)

2- تلي سيلز

مكان العمل: المعادي

-------------

الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 34 سنة

الحقوق والمميزات:

- مرتب يبدأ من 2500 إلى 4000 حسب اللغة الإنجليزية

- يومي إجازة ثابتين

- شيفتات ثابتة لوظيفة التلي سيلز

- 8 ساعات عمل

- مواصلات من وإلى الشركة

- فرص للترقي بعد 9 شهور

- خصومات من محلات راية شوب

للانضمام للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية وسنقوم بالاتصال بك: اضغط هنا

7- شركة كرتونة لتوصيل المواد الغذائية تطلب للتعيين:

- مندوب تسويق خارجي

مكان العمل: القاهرة – الإسكندرية – المنصورة

الشروط:

- مؤهلات عليا أو فوق متوسطة

-- خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق والمبيعات

- حد أقصى للسن 35 سنة

- يفضل من لديه دراجة نارية

الحقوق:

- مرتبات مجزية

- عمولة مجزية بدون حد أقصى

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

8- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

1- وظائف المديرين:

مدير فرع- مدير قسم الأغذية الطازجة- مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال)- مدير منطقة أمامية.

2- وظائف التشغيل:

_ دعم فنى IT

مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير

مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )

سائق خدمة توصيل طلبات

- مشرف بقالة وأجبان- مشرف لحوم- مشرف أسماك- مشرف أغذية جافة- مشرف خضار وفاكهة- مشرف أدوات منزلية

- بائع بقالة وأجبان- بائع خضار وفاكهة- بائع أسماك- بائع لحوم ( جزار بلدى )- مشرف FMC

_ موظف مخزن

_ منسق توريدات (لوجستيك)

منسق ممرات

أمين مخزن- مراقب مخزون

مشرف أمن- موظف أمن- مراقب كاميرات

موظف خدمات

مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

-------------

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

------

لأي استفسار:

01224736633

9- مطاعم بافلو برجر تطلب للتعيين:

1- مدير مطعم

2- مساعد مدير مطعم

3- عضو فريق مطعم

4- شيفات بيتزا وشيفات كريب

مكان العمل: مدينة نصر- مصر الجديدة- التجمعات- الشروق- العاصمة الإدارية

-------

- مؤهل عالٍ ومتوسط خريجين

- ذكور فقط

- خبرة في نفس الوظيفة عادة عضو فريق العمل

- حد أقصى للسن 45 سنة

الحقوق والمميزات:

المرتب: المدير 6100 – مساعد المدير 5100

عضو الفريق 3100

الشيف 3750 إلى 4500 حسب الخبرة

- تأمين طبي واجتماعي

- 9 ساعات عمل

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

10- شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني (القاهرة – قنا – اسيوط)

مكان العمل: مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

------------

- متخرجين مؤهل عالٍ فقط.

- السن ٣٢ حد أقصى.

- مستوى اللغة يبدأ من جيد

- ذكور وإناث

- خبرة أو معرفة فقط بالـ CCNA أو الـ +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-إعفاء)

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2700 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4000 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومي إجازة أسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- أرباح سنوية وفرص للترقي

للتقدم لأي وظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

11- مطلوب لشركة تربو وان لخدمات السيارات فرع أكتوبر (مول العرب)

مبيعات (بجراج مول العرب)

لبيع خدمة غسيل السيارات الجاف.

الشروط:

- طلبة وخريجين مؤهل عالٍ ومتوسط

والجيزة يفضل سكان الشيخ زايد و٦ أكتوبر

السن حتى 30 سنة

---------

المرتب:

٣.٥٠٠ جنيه للخريجين

٣.٠٠٠ جنيه للطلبة

عمولة إضافية تصل إلى ٥.٠٠٠ جنيه

(المرتب الثابت ٢.٠٠٠ جنيه + مرتب متغير ١.٥٠٠ جنيه حسب الأداء وتحقيق مستهدف المبيعات)

تأمينات اجتماعية وعقود عمل سنوية بعد فترة التدريب ٣ شهور

ساعات عمل ٩ ساعات من ١٠ ص أو من ١ م

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

12- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

الوظائف:

١. مدير قسم الأغذيه الطازجة

٢. مدير قسم الأغذيه الجافة

٣. مشرف بقالة ١

٤. مشرف جزارة ١

٥. مشرف كاشير عدد ٢

٦. بائع بقالة وأجبان عدد ٢

٧. جزار بلدى. عدد ٢

٨. مشرف ممرات عدد ٢

مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

-------------

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

لأي استفسار:

01224736633



13- أمان للخدمات المالية إحدى شركات راية القابضة تطلب للتعيين:

- تيلر (مسئول عن الخدمات المالية والكاش الداخل والخارج في الفرع)

----------

مكان العمل: القاهرة الكبرى – الدقهلية – الإسكندرية –بورسعيد – كفرالشيخ – الشرقية – دمياط – المنوفية – السويس – دمنهور – قنا – سوهاج– الفيوم.

----------

الشروط:

- خريج كلية تجارة

- حد أقصى للسن 30 سنة

- ذكور

الحقوق والمميزات:

المرتب: 3000

- خط موبيل مفتوح

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي وعلى الحياة

- خصومات على منتجات راية

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

14- مطاعم بافلو برجر تطلب للتعيين:

- كول سنتر (متلقى طلبات)

------

مكان العمل: مدينة نصر

الشروط:

- مؤهل عالٍ

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات:

المرتب: 2600 + 500 أداء

- تأمين طبي واجتماعي

- 8 ساعات عمل

--------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا

15- شركة_الفرجاني في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر شابة في الوظائف الآتية:

1- مدير فرع ( خبرة سابقه بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة (خبرة سابقة بنفس المجال) .

3- مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال) .

4- مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

5- كاشير

6- مشرف قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال)

7- منسق ممرات .

8- مشرف قسم التجميل (خبرة سابقة بنفس المجال) .

9- منسق تجميل .

10- مشرف قسم المنزلية (خبرة سابقه بنفس المجال)

11- منسق منزلية .

12- منسق مخزن.

13- مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال).

14- بائع بقالة

15- مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال)

16- بائع لحوم (بلدي-برازيلي)

17- بائع عطارة

18- محاسب فرع

19- موظف FMC

20- مشرف دليفري (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

21- موظف خدمة توصيل

22- سائق بـ فيسبا خاصة

23- موظف أمن

24- مراقب كاميرات

25- موظف خدمات .

26- خلف كاشير

27- فني تبريد وتكييف

مزايا الشركة

مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة : اضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المحددين:

العنوان:

المكان: شارع جمال عبدالناصر بجسر السويس بالقرب من محطة مترو الهايكستب

الميعاد: يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

التوقيت: من الساعة 11 ص إلى 4 عصرا

أو التواصل على الأرقام

01211133942 / 01208366630 / 01033334749 / 01066860616

واتس آب 01222777251

16- شركة_الفرجاني ماركت تعلن عن اليوم التوظيفي

الوظائف الآتية:

١-مـــديري فروع ٢- مــديري قسم أغذية طازجة

٣- منســــــقين جروسري ٤- بــــائــــعين بقالة

٥- بــــائــــعين لحوم برازيلي ٦- فنيين صيانة تبريد وتكييف

٧- مراقبين أمن وكاميرات ٨- منسقين مخزن

٩- شيف أجبان ١٠- مراقبين مخزن

١١- منسقين ممرات ١٢- موظفين كاشير

١٣- متلقي طلبات ١٣- بائع عطارة

١٤- طيار دليفري ١٥- سائق دليفري

١٦- موظفين نظافة

مكان العمل: فروع الجيزة والقاهرة

---------

الشــــــــــــروط:-

- السن من ١٩ _ ٤٥ سنة

- مؤهل عالي- فوق متوسط- متوسط- بدون مؤهل

- ذكور _ إناث

- خبرة وبدون خبرة

الحقوق والمميزات :

1 مرتب مجزٍ

2- ساعات العمل 9 ساعات

3- تأمين صحي واجتماعي

٥- أرباح سنوية

٦- خطوط

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية: اضغط هنا ثم الذهاب مباشرة دون انتظار رد في الميعاد والمكان التاليين:

الميعاد :

- يوم السبت 14 أغسطس ٢٠٢١ على العنوان التالي:

102 شارع عثمان بن عفان بميدان تريومف بالقرب من ميدان الألف مسكن

من الساعة 10 ص إلى 5 مساءً

أو التواصل على الأرقام

01211133942 / 01208366630 / 01033334749 / 01066860616

واتس آب 01222777251

17 - اليوم التوظيفي يوم الاربعاء القادم 11 اغسطس لمجموعة ماركت اولاد رجب في الوظائف الاتية:

١- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبره سابقة بنفس المجال)

٢- مدير قسم الأغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

٣- مشرف كاشير (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي) - كاشير

٤- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبره سابقة بنفس المجال)

٥- منسق ممرات

٦- منسق مخزن

٧- مشرف بقالة (خبره سابقة بنفس المجال)

٨- بائع بقالة

٩- مشرف لحوم (خبره سابقة بنفس المجال)

١٠- بائع لحوم

١١- مشرف اسماك (خبره سابقة بنفس المجال)

١٢- بائع اسماك

١٣- مشرف خضار وفاكهة ( خبره سابقة بنفس المجال)

١٤- بائع خضار و فاكهة

١٥- مشرف بيع مخبوزات (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

١٦- بائع مخبوزات

١٧- خباز (شرقى - غربى)

١٨- شيف بيتزا

١٩- مشرف باريستا ( خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

٢٠- موظف باريستا.

٢١ - طباخ

٢٢- مدخل بيانات

٢٣- مشرف دليفري (خبره سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

٢٤- موظف خدمة توصيل

٢٥- موظف أمن

٢٦- مراقب كاميرات

٢٧- موظف خدمات

٢٨- امناء مخازن

٢٩- مشرفين حركة

٣٠- فني ميكانيكي (بنزين - ديزل)

٣١- سائقين رخصة مهنية (ثانية - ثالثة)

٣٢ - فني تبريد وتكييف

مزايا الشركة

*مرتبات مجزيه *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *تأمين على الحياة *فرص للترقي *

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا

والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد التاليين:

المكان: 6 ش اللاسلكي من ش النصر - المعادي

الميعاد: يوم الاربعاء 11 اغسطس من الساعة 10 ص الى 3 عصرا.

للتواصل والاستفسارات واتس اب

٠١١٤٨٢٢٢٩٩٢

او التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

