غلق 3 طرق في الجيزة بسبب موكب الملك خوفو (تعرف على الاتجاهات البديلة)

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أعلنت الإدارة العامة للمرور أثناء سير موكب خوفو أو «مركب الشمس» غلقا كليا لجميع الطرق والمحاور المؤدية لخط سير الموكب من المنطقة الأثرية في الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، وتضمن القرار إجراء تحويلات مرورية للتسهيل على قائدي المركبات خلال فترة الغلق التي بدأت اليوم الجمعة الساعة السادسة حتى صباح غد السبت.

1- طريق الفيوم الصحراوي من الاتجاهين بداية من فتحة الدوران بمنطقة بالجزيرة الوسطى المواجهة لبوابة خفرع إلى حدائق الأهرام حتى ميدان الرماية.

2- غلق الطرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الاتجاهين من ميدان الرماية حتى أسفل الطريق الدائري.

3- غلق كل مناطق ميدان الرماية للقادم من طريق المنصورية وكفرة نصار وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل.

المتحف الكبير

التحويلة المرورية الأولى حركة السيارات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الملك فيصل وشارع الأهرام، سوف تقوم بالدوران من الفتحة الكائنة بالجزيرة الوسطى في المنطقة المواجهة لبوابة خفرع بحدائق الأهرام أثناء الموكب خوفو.

والعودة أثناء الغلق تتم عن طريق الفيوم، ثم السير يمينا بطريق الواحات، وبعدها الصعود أعلى الطريق الدائري ثم النزول عن طريق منزل الطريق المؤدي إلى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني في الهرم وصولا لشارعي الهرم وفيصل.

- أما عن التحويلة المرورية الثانية فهى لحركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل، يتم الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والوراق ثم النزول مرة أخرى عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

أما عن حركة السيارات أثناء موكب خوفو التي ترغب في السير اتجاه مناطق حدائق الأهرام وطريق الفيوم ومدينة الضباط في الرماية وطريق الواحات، يتم السير يمينا باتجاه شارع محمد حجازي المتفرع من طريق الإسكندرية الصحراوي، قبل مطلع الطريق الدائرى، ثم استكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي لطريق الواحات ومناطق أكتوبر، ثم السير يساراً في طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط في الرماية. وذلك أثناء سير موكب الملك خوفو.

لحركة السيارات القادمة من مناطق المنصورية والأهرام وفيصل، وترغب في السير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي وطريق القاهرة الإسكندرية ومناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط و6 أكتوبر، يتم استكمال السير في طريق المنصورية اتجاه مناطق كرداسة، ثم الدوران للعودة من فتحة الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائرى، وبعدها الصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي لطريق الواحات، وبعدها السير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي ومناطق حدائق الأهرام ومدينة الضباط في الرماية.

المتحف الكبير

- أما عن حركة المركبات التي ترغب في السير اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، يتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائري من المطلع السابق ذكره والنزول مرة أخرى بمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.