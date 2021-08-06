الدمام: ضبط معمل لصنع التوصيلات الكهربائية المغشوشة

في يومه الأول..221 ألف ريال مبيعات المزاد الدولي لإنتاج الصقور

انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي، وسط مشاركة واسعة من...