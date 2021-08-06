الدمام: ضبط معمل لصنع التوصيلات الكهربائية المغشوشة
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رصد «الوطن» وجود عمالة تعمل في أثناء فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث أكدت...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق...
شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية اليوم الخميس في إزالة مباني مخالفة ( مكاتب خدمات عامة ومكاتب تعقيب ) أقيمت بطريقة غير...
أطلقت إدارة التمريض بصحة جازان بالتعاون مع مستشفى إرادة للصحة النفسية مبادرة «صوتك مسموع»، إحدى مبادرات الإدارة ضمن خطتها...
انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي، وسط مشاركة واسعة من...
عملت وزارة التجارة على تفعـيل 63% من دليل مؤشـــرات الأداء المعتمد في الوزارة خلال 1441-1442 هـ، وذلك اسـتمرارا لمتابعة وتحسـين أداء...
شواطئ ينبع نقطة جذب لهواة الرياضات البحرية في صيف السعودية
تعتبر «ينبع» إحدى الوجهات السياحية الاستثنائية الرئيسية، التي عززت من تطور وانتشار الأنشطة والرياضات البحرية في برنامج «صيف...
كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تتويج «20» سيدة من الحاصلات على درجتي...