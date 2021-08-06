تونس: تعيين علي مرابط وزيرا للصحة
حولت موجة الحر، التي طال أمدها الغابات، إلى لهب مستعر، وهددت النيران المناطق المأهولة ومنشآت الكهرباء والمواقع التاريخية، ومنها...
أبها: الوطن
27 ذو الحجة 1442 هـ
أعلنت الشرطة اليابانية أن «رجلا طعن 10 أشخاص في مترو أنفاق طوكيو، التي تستضيف الألعاب الأولمبية»، مشيرة إلى أنها «ألقت...
أبها: الوطن
27 ذو الحجة 1442 هـ
اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم، بإطلاق أكثر من 19 صاروخا على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.بدوره، رد...
أبها : الوطن
27 ذو الحجة 1442 هـ
قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أمس بزيارة لرئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة بوزارة...
الرياض : الوطن
27 ذو الحجة 1442 هـ