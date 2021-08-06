أخبار عاجلة

فضل صيام يوم عاشوراء .. والدعاء المستجاب فيه -
سمكة الأسد تهدد الحياة البحرية.. والحل قد يكون في لذة طعمها -
فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان -
"طوارئ أجياد" بمكة يُجري قرابة 73 ألف تحليل مخبري في 6 أشهر -
"قلوبنا مع الشعب الأفغاني".. "بوش" الابن وزوجته يعبران عن حزنهما -
أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎ -
جمارك المطار تضبط مصرى يحمل جنسية أجنبية قبل تهريب عملات ذهبية و34 قطعة أثرية -
مياه الجيزة : الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية -
تقرير: قائمة مراقبة الإرهابيين الأمريكية تم فضحها لمدة 3 أسابيع -
حرائق وروائح وقلق.. أهالٍ بالأفلاج: سوق أعلاف في حديقة تتوسط أحياء سكنية! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

تونس: تعيين علي مرابط وزيرا للصحة

Print

الحرائق.. تهدد الغابات وتلتهم المباني التاريخية

حولت موجة الحر، التي طال أمدها الغابات، إلى لهب مستعر، وهددت النيران المناطق المأهولة ومنشآت الكهرباء والمواقع التاريخية، ومنها...

ca6527aa8a.jpgأبها: الوطن
03c6cf6bec.jpg27 ذو الحجة 1442 هـ

اليابان: رجل طعن 10 أشخاص في مترو أنفاق طوكيو

أعلنت ​الشرطة اليابانية​ أن «رجلا طعن 10 أشخاص في مترو أنفاق ​طوكيو​، التي تستضيف ​الألعاب الأولمبية​»، مشيرة إلى أنها «ألقت...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png27 ذو الحجة 1442 هـ

حزب الله يعترف بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

اعترفت ميليشيا حزب الله اليوم، بإطلاق أكثر من 19 صاروخا على إسرائيل، زاعمة بأن هذه العملية هي رد على غارات سابقة لتل أبيب.بدوره، رد...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png27 ذو الحجة 1442 هـ

بتوجيهات ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتابع جاهزية القوات المسلحة

قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أمس بزيارة لرئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة بوزارة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png27 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
السعودية : بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح للسفر إلى الخارج

السعودية : بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح للسفر إلى الخارج

جسور بلا مشاة

جسور بلا مشاة

النيابة : عدم تحصين الطفل بالتطعيمات يعد حالة إهمال

النيابة : عدم تحصين الطفل بالتطعيمات يعد حالة إهمال

مباحثات سعودية عراقية

مباحثات سعودية عراقية