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سلبية مسحة لاعبي قبل مواجهة المحلة

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سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة المحلة سلبية مسحة لاعبي قبل مواجهة المحلة

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جاءت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو للكشف عن سلبية لجميع أفراد الفريق قبل مواجهة غزل المحلة، التي ستجمع بين الفريقين في السابعة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها على استاد الإسكندرية.

فيما استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استمرار محمود جنش، حارس الفريق، في حراسة مرمى الأبيض بشكل أساسي، حيث سيدفع به «كارتيرون» فى التشكيلة الأساسية لمباراة غزل المحلة، بعدما تولى «جنش» حراسة مرمى الزمالك في 12 مباراة هذا الموسم.

المصرى اليوم

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