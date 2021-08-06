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تلقى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضًا من الدحيل القطري، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما نجح اللاعب في خطف الأنظار إليه منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء.

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن مسؤولي الدحيل القطري تواصلوا مع وكيل أعمال اللاعب من أجل استطلاع رأيه في الانضمام إلى الفريق، ولكن أكد وكيل اللاعب أن رغبة «بن شرقي» الأولى هى الاستمرار مع الزمالك، وأنه فى الوقت الحالي ينتظر الوصول إلى صيغة اتفاق مع مجلس إدارة القلعة البيضاء لتجديد تعاقده، حيث شهدت الفترة الماضية خلافًا على القيمة المادية لعقد «بن شرقي»، حيث حدد الزمالك مبلغ مليون و800 ألف دولار، بالإضافة إلى حملة إعلانية وزيادة سنوية في العقد، لكن النجم المغربي طلب الحصول على أكثر من 2 مليون دولار في الموسم الأول وزيادة سنوية في العقد وزيادة قيمة الحملة الإعلانية، ومن المقرر أن ينتهي عقد «بن شرقي» مع الزمالك خلال الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل.