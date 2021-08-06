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الجزيري يقود هجوم فى التشكيل المتوقع لمواجهة غزل المحلة

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الجزيري يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع لمواجهة غزل المحلة الجزيري يقود هجوم فى التشكيل المتوقع لمواجهة غزل المحلة

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى ، بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غزل المحلة المقرر لها غداً «السبت» على ارض ملعب الاسكندرية، ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز

ومن المتوقع ان يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون اللقاء بالتشكيل الآتي: محمود عبدالرحيم جنش، في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع، محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي، وفى خط الوسط، طارق حامد – محمود عبدالعزيز – أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم كل من، أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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