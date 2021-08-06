★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غزل المحلة المقرر لها غداً «السبت» على ارض ملعب ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز

ومن المتوقع ان يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون اللقاء بالتشكيل الآتي: محمود عبدالرحيم جنش، في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع، محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي، وفى خط الوسط، طارق حامد – محمود عبدالعزيز – أحمد سيد زيزو، وفى الهجوم كل من، أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا – سيف الدين الجزيري.