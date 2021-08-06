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ناصر منسي يدخل حسابات الاهلي لتدعيم هجوم الفريق

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ناصر منسي يدخل حسابات الاهلي لتدعيم هجوم الفريق ناصر منسي يدخل حسابات الاهلي لتدعيم هجوم الفريق

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دخل ناصر منسي، لاعب طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي، ضمن اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب مع طلائع الجيش، منذ بداية الموسم الحالي، ويسعي «موسيمانى»، المدير الفني للأهلي، لضم مهاجم متميز، خاصة في ظل تأكد رحيل مروان محسن عن الفريق نهاية الموسم بسبب عدم اقتناع الجهاز الفنى بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب.

وأبلغ مسؤولو القلعة الحمراء «محسن» برحيله عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي نظرًا لرغبة المدير الفني في عدم استمراره مع الأهلي في الموسم الجديد، وذلك لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية.

ويُقيِّم «محسن» العروض بدراسة العروض المقدمة إليه من أندية الدوري المصري، وعلى رأسها فاركو وسيراميكا كليوباترا، وذلك لاختيار الأفضل من بينها تمهيدًا للموسم المقبل.

المصرى اليوم

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