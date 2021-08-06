خبراء : تنشيط المبيعات الالكترونية يحتاج الي التوسع في خدمات " التقسيط"

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اكد الخبراء ان تنشيط المبيعات الالكترونية مرهون بالتوسع في الاعتماد علي اليات الدفع الالكتروني و ايضا تيسير الاعتماد علي نظام التقسيط في الشراء ، حيث ان مدفوعات الكاش مازلت تسيطر علي الجانب الاكبر من المبيعات ليتم دفع مقابل السلع عند التسليم وهو ما يقلل من سرعة دوران حركة التجارة الالكترونية .

وقال أيمن عيسوي، الشريك المؤسس والمدير العام لاحدي التطبيقات علي ضرورة الاعتماد علي شريك قوي لتوفير خدمة تقسيط تكلفة شراء السلع ما يساعد على تقليل الفجوة بين دخل المواطنين واحتياجاتهم، من خلال تيسّر تنظيم المدفوعات، خاصة في ظل تأثير أزمة كورونا على القطاعات المختلفة.ا

واوضح عقب توقيع عقد مع شركة امان ان مثل هذه الاتفاقيات من شانها جذب شريحة جديدة وزيادة حجم الأعمال عبر السوق الإلكتروني الضخم.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية،انه يمكن التوسع في تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لأكثر من 400 ألف عميل. وتوقع ان يتمكن أكثر من 5 مليون مستخدم للتطبيق من تقسيط شراء مختلف المنتجات التي يقدمها أكثر من 10 آلاف تاجر في شتى القطاعات.

وتعليقاً على الشراكة،