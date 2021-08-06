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مع بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا».. تعرف على مهام صندوق مواجهة الطوارىء الطبية

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مع بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا».. تعرف على مهام صندوق مواجهة الطوارىء الطبية مع بدء الموجة الرابعة لـ«كورونا».. تعرف على مهام صندوق مواجهة الطوارىء الطبية

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مع بدء موجة جديدة لجائحة كورونا من المقرر أن يبدأ صندوق مكافحة الطوارىء الطبية عمله بعد اقرار مجلس النواب للقانون مؤخرا قبل انتهاء دور الانعقاد الاول للمجلس.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب أوضحت خلال مناقشة القانون إنه جاء بعد أن طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات .

و اشارت إلى أن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية. واشارت اللجنة إلى ان اهم اهداف القانون هي :

1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

2- دعم شراء الأدوية.

3- ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

4- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها

كما خدد القانون 7 اختصاصات لـ مجلس إدارة الصندوق اوضحتها المادة الثامنة التي نصت على ان «مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.

2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.

5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.

6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

المصرى اليوم

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