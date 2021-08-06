الخميس.. ندوة «الطاقة والتنمية المستدامة» بنقابة المهندسين بالإسكندرية

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ندوة «الطاقـــة والتنميــة المستدامـــة» بحضور المتحدث الرئيسي بالندوة المهندس أسامة كمال- رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، وذلك الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق ١٢ أغسطس الجاري بقاعة مؤتمرات النقابة بالشاطبي.

وقال الدكتور حسـن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة بالاسكندرية، إن الندوة سيتم بث فعالياتها أونلاين من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، كذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة المهندسين.

وأضاف أنه سيتم استقبال كافة الأسئلة على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والإجابة عليها عبر البث المباشر.

وأشار إلى أن الندوه تهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات العالمية التي تواجه القضايا الرئيسية المتعلقة بالطاقة والبيئة، وإستراتيجية مصر في مجال الطاقة، والتعاون الدولي في مجال رفع كفاءة الطاقة، وكيفية الحد من تأثيرات الطاقة على البيئة، وتوفير الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة للطاقة والتي تتسبب في إهدار الموارد الطبيعية وحدوث التلوث الذي يهدد البيئة.

كما أضاف أن الندوة تهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على أنماط الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تحقق التنمية المستدامة، وأيضا مناقشة الطموحات والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة القائمة على الطاقة المستدامة، ودور القطاع الهندسي في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اقتصاديات الطاقة.