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رئيس الوزراء اليابانى يضع أكاليل الزهور على مقابر ضحايا هيروشيما.. ويعتذر عن خطأ

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رئيس الوزراء اليابانى يضع أكاليل الزهور على مقابر ضحايا هيروشيما.. ويعتذر عن خطأ رئيس الوزراء اليابانى يضع أكاليل الزهور على مقابر ضحايا هيروشيما.. ويعتذر عن خطأ

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وضع رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أكاليل الزهور على ضحايا هيروشيما، حيث تحل اليوم الجمعة الذكرى الـ 76 لقصف المدينة بقنبلة ذرية أمريكية.

واعتذر رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحفي عن تخطيه بطريق الخطأ أجزاء من خطاب كان يلقيه في هيروشيما بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للقصف الأمريكي.

ولوحظ الخطأ عندما توقفت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن.إتش.كيه) عن عرض عناوين تلخص ما يقوله، وتضمنت العبارات التي تخطاها أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي تعرضت لقصف نووي، ومهمتها الآن هي تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.

وفي 6 أغسطس عام 1945، ألقت طائرة حربية أمريكية قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما وقتلت 140 ألف شخص، فضلا عن 74 ألف قتيل جراء القنبلة الذرية التي ألقيت على ناجازاكي 9 أغسطس من نفس العام لتستسلم اليابان بعد 6 أيام.

ولايزال مصابو الأمطار السوداء يطالبون بالعلاج على نفقة الدولة، إثر انتشار الغبار وقت إلقاء القنبلة، حيث ثار خلاف حول نطاق انتشار الغبار وتأثيره على المواطنين المتواجدين وقتها.

المصرى اليوم

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